習近平通話馬克宏 挺歐盟戰略自主

央視報導，大陸國家主席習近平昨日下午應約與法國總統馬克宏通電話時表示，中法應加強戰略溝通，並踐行真正的多邊主義，他還強調，中方支持歐盟加強戰略自主。馬克宏表示，面對快速變化的國際形勢，法方願同中方在重大問題上加強溝通協調；歐中應進一步密切溝通對話。

路透報導，馬克宏廿二日在社群媒體Ｘ發表推文，稱他和習近平通話，同意盡快推動結束干邑白蘭地關稅爭端。馬克宏還說，法國歡迎大陸投資，但企業必須在兩國享有公平條件。

大陸和歐盟間的貿易緊張局勢加劇後，大陸一月開始對歐盟白蘭地進行反傾銷調查。這項調查在四月宣布延長。法國認為，大陸的反傾銷調查，是報復法國支持歐盟對大陸電動車徵收關稅。

這次通話是習近平與馬克宏時隔半年再有直接接觸。去年十一月，習近平在里約Ｇ20峰會期間會見馬克宏。

籲俄烏無條件停火

就俄烏戰爭，馬克宏說，中法有共同目標，即實現持久而穩固的和平，「首先是立即無條件停火」。就以巴衝突，必須努力尋求政治解決方案，確保中東地區實現和平與安全。央視報導指，二人也談及伊朗核問題。

據報導，習近平在通話中呼籲，國際形勢愈複雜，中法愈要作出正確戰略抉擇，他強調，中方始終視歐洲為多極世界的獨立一極，支持歐盟加強戰略自主，在國際事務中發揮更重要作用，願同歐方攜手應對全球性挑戰。他並提出，中法要拓展數位、綠色、生物醫藥、銀髮經濟等新興領域合作。

央視稱法恪守一中

央視報導聲稱，馬克宏表示，法方高度重視對華關係、堅定恪守「一個中國原則」的立場不會有任何改變。值得注意的是，這與法國政府過往通用語言使用「一個中國政策」不同，馬克宏在Ｘ的貼文也未提及雙方談及台灣問題。

中法高層近來互動頻繁。去年十二月十四日中共中央外辦主任王毅曾在北京與法國總統外事顧問博納舉行第廿六次中法戰略對話。今年三月廿七日，王毅在北京與來訪的法國外長巴羅舉行會談。本月十五日，第十次中法高級別經濟財金對話在法國巴黎舉行，由大陸國務院副總理何立峰與法國經濟、財政和工業與數位主權部部長隆巴爾共同主持。

馬克宏今年可能再度訪問大陸。馬克宏上次訪華是在二○二三年四月，習近平則在去年五月對法國進行國是訪問。