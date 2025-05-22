王毅見荷蘭外長 強調台灣回歸中國是二戰勝利成果之一

中共中央政治局委員、外交部長王毅22日在北京與到訪的荷蘭外交大臣費爾德坎普舉行會談時強調，台灣問題是中方核心利益，事關中國主權和領土完整。台灣回歸中國是二戰勝利成果之一，構成二戰後國際秩序組成部分。希望荷方以實際行動恪守一個中國原則，維護好中荷關係政治基礎。

中共近期積極在國際社會鞏固關於「台灣回歸中國是二戰勝利成果之一，構成二戰後國際秩序組成部分」的論述。王毅本月19日與波蘭外長西科爾斯基通電話時，也曾做出相同表述。

根據大陸外交部新聞稿，王毅表示，荷蘭向來是自由貿易的支持者，始終在國際舞台上堅守多邊主義理念。當前，單邊主義、保護主義、強權霸凌正嚴重衝擊國際貿易體制、破壞國際制度體系。中方願同荷方加強溝通對話，深化務實合作，加強多邊協作，展現中荷開放務實的全面合作夥伴關係時代價值。

王毅強調，無論外部環境如何變化，中國將繼續堅持高水平對外開放。中荷雙邊貿易額連續四年超過千億美元，雙方在農業、水利、綠色發展、高科技等領域合作成果豐碩，充分反映了中荷關係的韌性和活力。

王毅指出，中國已推出多項開放新舉措，歡迎荷方抓住機遇，結合自身優勢，積極挖掘清潔能源、綠色發展、人工智能、銀發經濟等領域合作潛力，同時希望荷方為中國企業在荷投資興業提供公正、公平、非歧視營商環境。

王毅並不點名批評美國說，「個別國家將經貿問題政治化、泛安全化，不但阻礙各國正常合作，也影響自身發展，帶不來真正的安全。」他敦促中荷雙方要促進人文交流特別是青年交往，鞏固並開創中荷關係的基礎和未來。

根據大陸外交部新聞稿，費爾德坎普表示，荷方尊重中國、中國人民和中國文化，欽佩中國取得的巨大發展成就。對華關係始終是荷蘭最重要雙邊關係之一。荷方堅持一個中國政策不會改變，不會與台灣方面發生任何官方關係。

費爾德坎普說，中國是荷蘭重要經貿夥伴。荷方願同中方一道，加強高層交往，深化務實合作，特別是共同應對氣候變化，推動綠色發展，保護婦女權益，堅持多邊主義，共同維護聯合國地位，維護基於規則的經貿體系。

大陸外交部稱，雙方還就烏克蘭危機等國際和地區問題交換了意見。