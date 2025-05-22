陸配補繳證明進度慢、恐被撤銷戶籍？ 陸委會：仍感樂觀

移民署先前寄出1.2萬份通知書，陸配補繳除籍證明，進度持續受到關注，有報導自行估算稱還有8,000位陸配「沒有任何動作」，若到3個月期限恐被註銷台灣戶籍，就此陸委會表示，相關申請流程需經過兩岸公證與驗證，目前移民署確實還有很多文件是還沒收到，「但還有一大批在海基會那邊，還有一大批是在兩岸的旅行路途上」，陸委會對於最後的辦理狀況，仍感樂觀。

陸委會副主委梁文傑22日下午表示，確實還有許多文件現在還未收到，但這意思是移民署還沒有正式收到，因為文件從大陸申請之後，必須拿到大陸的公證處，由公證處寄到海基會，海基會驗證後再到移民署，所以目前移民署確實還有很多文件是還沒收到，「但還有一大批在海基會那邊，還有一大批是在兩岸的旅行路途上」，到最後截止日，「應該還會收到非常多文件」，據其了解，還有「更多的人」正在辦理，「對於現在的進度算是覺得還比較樂觀」。

他並示警，不能夠排除有些陸配朋友「覺得說我什麼都不做，到最後測試一下政府的決心，我覺得這是不必要的」。他強調，有些條件可具結或延後，「但是如果你什麼都不做，最後也拿不出文件來，期待政府能夠網開一面，我想是比較困難一點」。

梁文傑也回應指出，目前還沒有考慮再延後了，但是如果希望再延後，「你也必須要拿出你真正有去辦，你要證明你有誠意，比如說你確實去辦，然後只是當地的機關文件批准的時間比較慢、寄送的時間比較慢，但是這些只要你有去辦，你就可以提出一些證明，這些證明是必要的」。

而今天陸委會辦陸配說明會，為何提前向媒體公布卻又不讓媒體採訪，現場有媒體說記者去採訪被拒絕進入？梁文傑表示，今天是在現場幫一些陸配來解決問題，「並不是一個像我這樣的一個媒體的說明場」，所以並沒有什麼對外公開採訪，本來就沒有這樣的安排。

本報記者詢問這個時間點辦說明會的用意？梁文傑表示「陸配朋友如果本來有什麼問題的話，都可以到當地的移民署的分隊去詢問就好了，或者打電話詢問就好了，但是一些陸配團體覺得是不是能夠去他們的區域，面對面幫大家解決問題，所以我們是應陸配團體的要求，加辦這些場次」。他指，從陸委會的立場，「多說明不是壞事」，在力所能及範圍之內就做了。

而立法院內政委員會21日會議上，立法委員麥玉珍質疑，陸配很多都擔心，不知道政府什麼時候又會再清算，針對她質詢的陸配除籍進度，陸委會主委邱垂正指出，不同意「清算」這種說法，他也指出，累計有1,192人因具有兩岸雙重戶籍，被註銷我方戶籍，這次清查的2004年修法前來台的陸配，目前已有1,784人繳附喪失原籍證明，而申請具結者，從4月21日到5月20日共有880人、申請延後赴陸有352人、申請各種疑難雜症的有485人。

身為新住民的麥玉珍，多次表示陸配都感到政府這是「清算」，擔心3個月後要被遣送（返陸），邱垂正則多次回應強調這並非「清算」。