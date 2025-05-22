習近平應約通話馬克宏：中方支持歐盟加強戰略自主

央視新聞報導，大陸國家主席習近平22日下午應約與法國總統馬克宏通電話。習近平表示，中法應加強戰略溝通，並踐行真正的多邊主義。他強調，中方始終視歐洲為多極世界的獨立一極，支持歐盟加強戰略自主，在國際事務中發揮更重要作用。馬克宏表示，面對快速變化的國際形勢，法方願同中方在重大問題上加強溝通協調；歐中應進一步密切溝通對話。報導並稱，馬克宏表示法方堅定恪守「一個中國原則」。

這次通話是習近平與馬克宏時隔半年再有直接接觸，時值俄羅斯與烏克蘭正推進停火談判，以及美國總統川普上任後，美歐傳統盟友關係變差，以及北京積極深化與歐洲國家交往之際。去年11月，習近平與馬克宏在里約G20峰會期間舉行會晤。

據報導，就中法關係，習近平在通話中指出，中法雙方要加強戰略溝通，凝聚共識。抓住機遇，深化投資、航空航天、核能等傳統領域合作，拓展數字、綠色、生物醫藥、銀發經濟等新興領域合作。增進人文交流，促進人民友好。

習近平強調，今年是世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80周年，中法同為聯合國安理會常任理事國和獨立自主大國，是戰後國際秩序的締造者、建設者，「應該加強團結合作，共同維護聯合國權威和地位，維護國際貿易規則和世界經濟秩序，踐行真正的多邊主義」。

習近平說，「國際形勢越是複雜，中法越要作出正確戰略抉擇，共同做維護國際秩序的可靠力量、促進全球增長的開放力量、引領多邊合作的進步力量」。他強調，「中方始終視歐洲為多極世界的獨立一極，支持歐盟加強戰略自主，在國際事務中發揮更重要作用，願同歐方攜手應對全球性挑戰」。

據報導，馬克宏表示，法中、歐中關係至關重要，具有世界意義。無論國際形勢如何變化，法方高度重視對華關係、堅定恪守「一個中國原則」的立場不會有任何改變。願同中方加強經貿投資及各領域務實合作，保持雙邊關係良好發展勢頭，推動法中關係取得更大發展。

馬克宏指出，「面對快速變化的國際形勢，法方願同中方在重大問題上加強溝通協調」，承擔起聯合國安理會常任理事國的責任，防止熱點問題升級外溢，共同維護世界和地區和平穩定。他還提到，「歐中應進一步密切溝通對話，維護共同利益」。

據報導，習近平與馬克宏還就烏克蘭危機、巴以衝突、伊朗核等共同關心的國際和地區問題深入交換了意見。

去年12月中旬，南華早報曾引述多名知情人士報導，馬克宏今年可能訪問大陸。馬克宏上次訪問大陸是在2023年4月，去年5月則是習近平對法國進行國是訪問。