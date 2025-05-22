快訊

家寧稱是他主動放棄頻道、營利和車子 Andy強硬反擊了

樂於令人難堪？川普二度突襲外賓 外媒籲各國領袖：訪問白宮三思

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平今下午應約與法國總統馬克宏通電話

聯合報／ 特派記者陳宥菘／上海即時報導
面對當前國際政經變局，北京近期密集與各國探索深化雙邊關係。圖為去年11月19日，大陸國家主席習近平在里約熱內盧出席G20峰會期間會見法國總統馬克宏。（新華社）
面對當前國際政經變局，北京近期密集與各國探索深化雙邊關係。圖為去年11月19日，大陸國家主席習近平在里約熱內盧出席G20峰會期間會見法國總統馬克宏。（新華社）

新華社22日晚間發布快訊，大陸國家主席習近平22日下午「應約」與法國總統馬克宏通電話。這是二人時隔半年再有直接接觸。時值俄羅斯與烏克蘭正推進停火談判及中美戰略競爭加劇之際，北京當局近期正積極加強與歐洲國家的聯繫與互動。但大陸官方尚未公布述二人通話內容。

去年5月，習近平曾對法國進行國是訪問，去年11月，習近平與馬克宏在里約G20峰會期間再次舉行會晤。

去年11月19日上午，習近平在里約熱內盧會見馬克宏時曾表示，當前國際形勢發生許多新變化，引領國際社會團結應對全球性挑戰，是中法共同擔負的大國責任。他呼籲中法雙方要深化戰略溝通，加強相互支持，保持中法關係穩健、積極發展勢頭，為中歐關係良性發展和世界和平穩定作出更大貢獻。

去年12月14日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅曾在北京與法國總統外事顧問博納舉行第26次中法戰略對話。新華社當時報導，雙方就落實兩國元首重要共識，深化中法戰略合作長時間深入溝通並達成廣泛共識。

本月15日電　第十次中法高級別經濟財金對話在法國巴黎舉行。對話中方牽頭人、國務院副總理何立峰與對話法方牽頭人，法國經濟、財政和工業與數字主權部部長隆巴爾共同主持對話。

據新華社報導，何立峰表示，中方願同法方一道，落實好兩國元首重要共識，密切多邊國際事務協調，維護開放合作的國際經貿環境，充實雙邊經濟財金合作內涵，挖掘互利合作潛力，著力營造良好的貿易投資環境，為中法全面戰略伙伴關係發展注入新活力，同時帶動引領中歐合作實現新發展。

南華早報去年12月中旬曾引述數名知情人士報導，馬克宏計畫在2025年訪問大陸。報導稱，眼下外界對大陸在結束俄烏衝突方面可能發揮的作用保持關注，歐洲一直尋求大陸的幫助來結束衝突。

馬克宏上次訪問大陸是在2023年4月。

馬克宏 習近平 法國

延伸閱讀

鴻海投資法半導體封裝 馬克宏秀國旗致謝！大陸國旗也隨後出現

習近平：推進中國式現代化 繼續把製造業搞好

習近平整肅高層之際！傳中國防長缺席下周「香會」 中美對話恐落空

「十五五」規劃 習近平：堅持科學、民主、依法決策

相關新聞

習近平今下午應約與法國總統馬克宏通電話

新華社22日晚間發布快訊，大陸國家主席習近平22日下午「應約」與法國總統馬克宏通電話。這是二人時隔半年再有直接接觸。時值...

再談傳話說 陸委會：樂見立委與民間在兩岸間交換意見

兩岸是否有傳話管道，由於海基會董事長吳豊山21日在立法院一席「兩岸對話管道中斷，但傳話管道暢通」發言，引起不少關注，雖然...

禁縣市長赴陸成「賴18條」？ 陸委會：對福馬磋商有疑慮

連江縣長王忠銘日前並未出席福馬磋商會，創下雙方建立這項機制來罕見中斷的紀錄，而禁止縣市首長赴陸是否已成「賴第18條」？陸...

習近平應約通話馬克宏：中方支持歐盟加強戰略自主

央視新聞報導，大陸國家主席習近平22日下午應約與法國總統馬克宏通電話。習近平表示，中法應加強戰略溝通，並踐行真正的多邊主...

中菲南海爭議持續 互控闖入海域導致擦撞船隻

中國大陸與菲律賓在南海爭議海域持續對峙，針對一起21日中菲船隻發生擦撞的事件，大陸海警局22日表示，大陸海警執法人員依法...

報告又列「恢復海上客運直航」 陸委會：不列是不對的

陸委會近日在提交給立法院的業務報告，罕見提及「恢復海上客運直航」，就此陸委會22日解釋，此舉表示這是「陸委會正在考慮、考...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。