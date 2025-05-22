習近平今下午應約與法國總統馬克宏通電話

新華社22日晚間發布快訊，大陸國家主席習近平22日下午「應約」與法國總統馬克宏通電話。這是二人時隔半年再有直接接觸。時值俄羅斯與烏克蘭正推進停火談判及中美戰略競爭加劇之際，北京當局近期正積極加強與歐洲國家的聯繫與互動。但大陸官方尚未公布述二人通話內容。

去年5月，習近平曾對法國進行國是訪問，去年11月，習近平與馬克宏在里約G20峰會期間再次舉行會晤。

去年11月19日上午，習近平在里約熱內盧會見馬克宏時曾表示，當前國際形勢發生許多新變化，引領國際社會團結應對全球性挑戰，是中法共同擔負的大國責任。他呼籲中法雙方要深化戰略溝通，加強相互支持，保持中法關係穩健、積極發展勢頭，為中歐關係良性發展和世界和平穩定作出更大貢獻。

去年12月14日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅曾在北京與法國總統外事顧問博納舉行第26次中法戰略對話。新華社當時報導，雙方就落實兩國元首重要共識，深化中法戰略合作長時間深入溝通並達成廣泛共識。

本月15日電 第十次中法高級別經濟財金對話在法國巴黎舉行。對話中方牽頭人、國務院副總理何立峰與對話法方牽頭人，法國經濟、財政和工業與數字主權部部長隆巴爾共同主持對話。

據新華社報導，何立峰表示，中方願同法方一道，落實好兩國元首重要共識，密切多邊國際事務協調，維護開放合作的國際經貿環境，充實雙邊經濟財金合作內涵，挖掘互利合作潛力，著力營造良好的貿易投資環境，為中法全面戰略伙伴關係發展注入新活力，同時帶動引領中歐合作實現新發展。

南華早報去年12月中旬曾引述數名知情人士報導，馬克宏計畫在2025年訪問大陸。報導稱，眼下外界對大陸在結束俄烏衝突方面可能發揮的作用保持關注，歐洲一直尋求大陸的幫助來結束衝突。

馬克宏上次訪問大陸是在2023年4月。