再談傳話說 陸委會：樂見立委與民間在兩岸間交換意見

兩岸是否有傳話管道，由於海基會董事長吳豊山21日在立法院一席「兩岸對話管道中斷，但傳話管道暢通」發言，引起不少關注，雖然立委追問後，陸委會主委邱垂正第一時間表態稱「沒有官方授權」，吳豊山也改稱「傳話人都是主動來找我」，不過陸委會22日再進一步表示，樂見立委與民間團體等，「在兩邊之間交換意見」。

陸委會副主委梁文傑22日在記者會上表示，雖然大陸方面因為政治立場的問題，所以現在的兩岸的溝通管道「確實不像以前那樣」，但是因為目前兩岸還有26項協議，大部分是事務性的協議，所以在事務單位之間還是有保持一些溝通跟正常的通報。

他並說，另外當然有民間人士、團體、立委，「他們會非常熱心地在兩邊之間交換一些意見，這樣的交換意見，我們認為都屬於正常的範圍，而且我們也樂見，因為畢竟雙方都要互相知道一下對方的想法」。

但他強調，「這些熱心的所謂的傳話，並不叫做什麼密室（協商），只是他們去那邊，他們把他們聽到的他們關心的事情，然後把訊息傳回給我們這邊，那相對的，我們這邊的會有一些訊息，也是這些熱心人士會傳到那邊去」，他表示，只要有助於兩邊的互動，然後很多事情把它處理好，我覺得這個都是樂見。