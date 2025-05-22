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中菲南海爭議持續 互控闖入海域導致擦撞船隻

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
圖為中國海警船用水砲驅趕菲律賓船隻。（美聯社）
圖為中國海警船用水砲驅趕菲律賓船隻。（美聯社）

中國大陸與菲律賓南海爭議海域持續對峙，針對一起21日中菲船隻發生擦撞的事件，大陸海警局22日表示，大陸海警執法人員依法對菲船隻採取管控措施；菲方表示，大陸海警對一艘正進行研究項目的菲律賓政府船隻發射水砲並擦撞船身。

大陸海警局新聞發言人劉德軍22日表示，5月21日，菲律賓3002、3003號公務船未經中國政府允許，非法闖入中國南沙渚碧礁、鐵線礁附近海域，並組織人員非法登上鐵線礁活動。中國海警執法人員依法對菲船隻採取管控措施，並登礁查證處置，現場操作專業規範、合理合法。

劉德軍指出，9時13分至14分，菲3002號船無視中方多次嚴正警告，危險接近中方正常維權執法的海警21559艇，導致發生擦碰，責任完全在菲方。

劉德軍稱，中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方行徑嚴重侵犯中方領土主權，違反《南海各方行為宣言》，破壞南海和平穩定。敦促菲方立即停止侵權行動。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動。

根據菲律賓漁業與水產資源局（Bureau of Fisheries and Aquatic Resources）發布聲明，這起事件發生於21日，地點接近南沙群島中一組小沙洲。該局的兩艘船隻BRP Datu Sanday（MMOV 3002）與BRP Datu Pagbuaya（MMOV 3003）正與菲律賓科學團隊一同執行例行任務，採集沙樣，作為海洋科學研究計畫的一部分。

聲明指出，大約上午9點13分，中國海警21559號船對BRP Datu Sanday（編號MMOV 3002）發射水砲並兩度擦撞，導致其左舷船首與煙囪受損，對船上平民人員的生命安全構成威脅。

該局表示，將繼續秉持科學誠信、永續漁業管理，並依據國內與國際法，堅定捍衛菲律賓在西菲律賓海的國家利益。

菲律賓 科學 南海

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