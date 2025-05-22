報告又列「恢復海上客運直航」 陸委會：不列是不對的

陸委會近日在提交給立法院的業務報告，罕見提及「恢復海上客運直航」，就此陸委會22日解釋，此舉表示這是「陸委會正在考慮、考量的東西」，「如果完全不列就表示我們不想做，這是不對的」，但也強調，政府目前仍覺得海上客運的客源「需求性不大」。

2008年底海基會與海協會簽署《海峽兩岸海運協議》，宣告兩岸海運客貨運直航時代開啟，據我方交通部的航港統計年報資料，兩岸海運客運直航人次高峰於2015年，達31.5萬人次，2019年還有25萬人次。而在2020年2月10日，陸委會以「基於防疫優先」為由，宣布暫停兩岸海上客運直航航班，「視疫情狀況再評估復航」，當前雖然疫情早已解封，但兩岸海上客運直航迄今尚未恢復。

在5月22日下午陸委會例行記者會上，本報記者詢問，此時將「恢復海上客運直航」列入報告的考量為何？去年4月底陸方透過海運小兩會「海峽兩岸航運交流協會」既有管道促請我方恢復「兩岸海上客運直航」，政府迄今已評估超過一年，有沒有新的進展？

就此陸委會發言人梁文傑回應稱，把兩岸海上客運直航列在業務報告，因為這個是例行性的都會把相關業務列進去，此次也列了小三通客運、兩岸空運、恢復兩岸觀光等等，「這些都表示說這個是陸委會正在考慮、考量的東西，如果我們完全不列，那就表示我們完全不想做，當然是不對的」。

但梁文傑仍重申先前的說法，表示目前的看法「還是一樣」，因為客源來源不夠多，也受限於觀光，對岸到目前為止都沒有回覆小兩會，且航空公司這些站點、運量「還沒有用完」，「所以在海運的部分，海上的客運我們覺得是需求性不大」。

根據21日提交立法院的書面業務報告，陸委會表示，兩岸海運直航以載運貨物為主，貨船部分不受疫情影響，未曾停航。海上客運直航在疫情前，我方與陸方各有3個港口（包括平潭-台北、平潭-台中、廈門-台中、廈門-基隆、浙江台州大麥嶼-基隆等航線），陸委會強調，「有關恢復兩岸海上客運事宜，政府持續依兩岸旅運需求，以及兩岸整體情勢，綜合評估恢復的時機和客觀條件。」

另就兩岸觀光恢復議題，大陸文旅部今年1月宣告上海福建團客來台，我方要求小兩會先溝通，就現在是否有進度，梁文傑指出，我方今年2月聯繫陸方海旅會，希望表達兩會溝通的意願和項目，「他們還沒有回覆，我們還是希望說他們能夠有所回應」。