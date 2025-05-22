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喪失原籍證明補件 陸委會指許多文書正在送件路上

中央社／ 台北22日電

移民署要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」。陸委會副主委梁文傑指出，除了已收件的文書外，還有許多文件正在海基會驗證或是兩岸的「旅途」中，在截止日前還會收到更多正式文件，對於目前進度保持樂觀。

內政部移民署清查獲准在台定居陸配約14萬多人，部分當事人未繳回喪失原籍證明，日前要求約1.2萬人在3個月內補件，否則將撤銷定居證，通知戶政事務所撤銷戶籍登記。

陸委會今天下午舉行例行記者會，梁文傑主持並說明相關進度。

梁文傑指出，目前還有許多文件尚未收到，但是「尚未收到」的意思是「移民署還沒有正式收到」，因為申請人在中國大陸申請這些文件之後，必須先到中國大陸的公證處辦理公證，接著由公證處寄到台灣的海基會，由海基會進行文書驗證，接著才會到達移民署。

他說，就目前所知的情形，有一大批文件在海基會進行驗證，還有一大批是在兩岸的旅途中。所以到最後截止日前，應該還會收到非常多的正式文件。此外，也還有許多人正在辦理，因此「我們對於現在的進度覺得比較樂觀」。

梁文傑並強調，不能夠排除有些陸配可能會覺得「什麼都不做」，藉此測試政府的決心，「我認為這是不必要的」。

他說，確實有開一個方便的門，例如滿足一些特定條件，可以申請延後繳交，但是如果「什麼都不做，最後也拿不出文件，卻還期待政府能夠網開一面，我想這比較困難一點」。

梁文傑進一步說明，如果希望延後繳交相關文件，必須要拿出真的有去辦相關文件的證明，例如購買機票的證明、申辦文件的回執單據等，證明確實有去辦，但是當地機關批准的時間比較慢、寄送的時間比較慢，導致無法在時限前送件，「要證明有這個誠意，這些是必要的」。

移民署 梁文傑 文件

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