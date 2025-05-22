禁縣市長赴陸成「賴18條」？ 陸委會：對福馬磋商有疑慮

連江縣長王忠銘日前並未出席福馬磋商會，創下雙方建立這項機制來罕見中斷的紀錄，而禁止縣市首長赴陸是否已成「賴第18條」？陸委會表示對於福馬磋商「很有疑慮」，希望的地方政府交流樣態是像雙城論壇，如果要任何商談，協議內容，「全部都要報給中央，由中央審核」，才比較正確。

今年度福馬磋商會，王忠銘並未循例參加，連江縣立委陳雪生昨天在立法院質疑陸委會「為什麼要這樣刁難」，關於中央政府處理這件事情的過程，以及禁止縣市長赴陸是否為賴總統國安因應策略新增的「第18條」？陸委會副主委兼發言人梁文傑22日下午回應本報記者詢問時，作如上答覆。

據悉，連江縣長王忠銘有向移民署提出申請，但最後移民署並不核准。而就此事，本報記者22日也致電詢問連江縣縣長室，惟對方表示接待事務繁忙，請洽陸委會記者會。

依照《兩岸條例》，縣市首長赴陸應經申請，並經內政部會同國家安全局、法務部、陸委會等機關組成之審查會審查許可。前兩年王忠銘皆有獲得許可順利率團前往福州參加磋商會，並與對岸各自提出議題，且達成濕地生態保護、旅遊合作等「共識」。

梁文傑22日下午在記者會上表示，不認為福馬磋商跟賴總統的「17條」有關係，他指出，此事源於去年福州推「福馬同城卡」，「馬祖縣政府原來要各個鄉鎮市公所幫忙宣傳、統計到底有多少人要辦這些卡片，當時經過媒體報導後引起了社會很多質疑，監察院也在調查，陸委會也有介入，我們當時阻止了連江縣政府幫忙宣傳跟推廣福馬同城卡」。

他旋即強調，由於福馬同城卡背後是「一連串的福州跟馬祖兩邊的常態性的磋商」，從陸委會的角度來看，《兩岸條例》5-1條，規定不得在沒有經過中央政府授權的情況之下，與對方簽署協議；33-1條也規定不得與對方黨政軍機構合作，「所以這個部分我們是很有疑慮的」。

梁文傑指，對於福馬定期性磋商，「我們希望能夠比較正本清源、比較透明，我們希望的樣態是比較類似台北跟上海之間，他們如果要任何的商談，我們這邊的人要過去，他們人要過來，商談、協議的內容是什麼，全部都要報給中央，由中央來審核，我們認為這樣的方式會比較正確」。

他補充，立委陳雪生所提到的政府讓縣政府秘書長過去，他不是去福馬磋商，「是去帶一些媽祖的業者去推銷媽祖的特產和觀光，所以這個部分我們是准的」。至於王忠銘先前究竟有沒有向中央政府申請要去今年福馬磋商？梁文傑則說，「王忠銘縣長沒有提出來，但是我們知道，他可能本來對面是有邀請的」。

值得注意的是，今年福馬磋商原訂5月中旬舉行日期，在活動前夕，陸委會主委邱垂正5月8日前往拜會連江縣府，就「福馬交流」交換意見，並「提醒」縣府涉及公權力事項，應依照兩岸條例等相關規定完備程序。

公開資料顯示，福馬磋商機制（又稱榕馬磋商、榕馬會談）建立於2015年11月，此後雙方按照輪流舉辦的方式針對多項議題進行磋商，2018年福州市副市長杭東曾率團赴馬祖參加。該機制2020年新冠疫情中斷，3年後於2023年恢復，去年在福州舉辦第七次福馬磋商會，我方由王忠銘率團參與，今年則並未舉行磋商，形同中斷，僅剩下海交會馬祖館開幕式。儘管沒有舉行福馬磋商，福州方面仍在5月18日公布「打造福馬『同城生活圈』先行先試第二批政策」。