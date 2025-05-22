陸外交部：李強將於24日至26日訪問印尼
中國外交部今天宣布，中國國務院總理李強將於24日至26日正式訪問印尼，訪問期間將與印尼總統普拉伯沃會面。
中國外交部發言人毛寧今天在例行記者會上表示，今年是中印建交75年，雙邊關係持續穩步發展、務實合作成果豐碩。
她形容，中印是「隔海相望的友好鄰邦、命運與共的親密夥伴」。
毛寧表示，這次訪問期間，李強將與普拉伯沃（Prabowo Subianto）等印尼領導人會談、會見，針對深化中國與印尼高水準全方位戰略合作深入交流，並出席工商界活動。
她表示，中方期待通過此訪，與印尼弘揚傳統友誼，深化團結協作，持續夯實政治、經濟、人文、海上、安全「五大支柱」合作格局，為地區和世界的和平穩定與發展繁榮作出貢獻。
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