六四36週年 香港維園6月再辦家鄉市集嘉年華

今年是六四事件36週年，多個同鄉社團連續第3年在六四前後的一段日子，租用維多利亞公園的場地舉辦家鄉市集嘉年華。有參與嘉年華的團體表示，嘉年華形式和日子是按往年的安排而決定，籌備時沒有討論六四。

自1990年開始，香港支聯會每年都在維多利亞公園舉辦六四燭光晚會，2020年被香港警方以控制COVID-19疫情的「限聚令」為由，首次被禁止在維園舉辦，2021年香港落實國安法，維園六四燭光幾近熄滅，同年底支聯會宣布解散。

沒有燭光的維園，近年變成喜氣洋洋的嘉年華。「第三屆同鄉社團家鄉市集嘉年華」在臉書公布，香港廣東社團總會今年再次聯合香港福建社團聯會、香港廣西社團總會、香港海南社團總會、香港浙江省同鄉會聯合會等全港30個省級同鄉社團，於6月1日至5日在維多利亞公園舉辦家鄉市集嘉年華。

市集設置了近300個攤位，展示家鄉特產，還有民俗歌舞、美酒佳餚、運動競技及創新科技等。

香港明報今天報導，香港浙江省同鄉會聯合會永遠榮譽會長陳仲尼表示，嘉年華形式和日子是按往年的安排而決定，並非刻意選擇，籌備時沒有討論六四。

報導引述康樂及文化事務署表示，已接獲團體申請於5月26日至6月8日期間，使用維園的硬地足球場、中央草坪及籃球場舉辦公眾活動，正按既定程序處理有關申請。