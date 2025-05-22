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查水表？香港記協：多家媒體記者及其家人 遭查多年前稅務

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
香港記者協會主席鄭嘉如21日於香港向媒體表示，香港至少有5家本地媒體和多名記者被以不合理的理由追查多年前的稅務情況。（法新社）
香港記者協會主席鄭嘉如21日於香港向媒體表示，香港至少有5家本地媒體和多名記者被以不合理的理由追查多年前的稅務情況。（法新社）

香港記者協會21日召開記者會，指有多間媒體、新聞工作者和其家人自2023年底起被香港稅務局審查6、7年前的稅務狀況，並被稅局指短報收入，須按新的估算收入預繳稅務。政治分析人士表示，當局使用更隱蔽的方式試圖壓制記者、活動人士乃至書店經營者的反對聲音

港媒報導，至少8個媒體平台等機構或其創辦人被審查利得稅及薪俸稅，所有機構按估算須預繳的總數為約70萬港元，暫緩後要預繳約30萬港元。同時，至少20名人士及其家人被審查薪俸稅、利得稅或差餉，所有人士按估算須預繳約100萬港元，暫緩後要預繳約9萬港元。

香港記者協會主席鄭嘉如指出，多數稅務調查缺乏充分依據，部分案例中，當局在未扣除經營成本的情況下高估了收入，「香港記者收入本就不高，除被迫繳納這些存疑稅款外，還需耗費金錢、時間和精力自證清白。」

《獨立媒體》（InMedia）主編黃俊邦表示，對這家獨立新聞機構的稅務稽查，占用其大量時間和資源，他去年因沒有在辦公室保留公司註冊表的實體副本而出庭，並繳納1萬港元罰款；英文網媒《香港自由新聞》（Hong Kong Free Press）創始人格倫迪（Tom Grundy）亦證實，稅務和其他部門的審查，占用了原本用於新聞報導的時間、資源和資金。

紐約時報指出，在過去幾年，香港的獨立媒體經歷更嚴格的審查。政治分析人士表示，當局使用更隱蔽的方式試圖壓制記者、活動人士乃至書店經營者的反對聲音。批評政府的團體面臨活動場地租借困難、場所突檢，甚至連寵物飼養許可證都遭到質詢。

喬治城大學亞洲法律中心執行主任凱洛格（Thomas Kellogg）表示，對於尚未逾越紅線、不必擔心遭到國家安全或煽動叛亂法律檢控的媒體而言，行政騷擾是行之有效的管控手段，這類審查的目的是「提醒媒體機構謹言慎行，政府總有辦法對其不喜歡的報導實施報復。」

香港 繳稅 法律 家人

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