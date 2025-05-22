陸官媒：閩南海域 20日進行兩棲裝甲車海上駕駛訓練

陸媒「上觀新聞」引述央視軍事報導，20日上午，正在執行野外駐訓任務的中共陸軍第73集團軍某合成旅組織官兵，開展兩棲裝甲車海上駕駛訓練。

央視報導指，20日上午，閩南某海域多型兩棲裝甲車依次下海，向目標海域開進進行海上駕駛訓練。此次訓練按編組進行，駕駛員需要全程閉艙駕駛，在1.5公里的海上訓練路段內，通過「直通路」、「樁間限制路」、「蛇形限制路」等多種限制障礙路，以訓練其精準感知方向和精準操作戰車的能力。

港媒星島日報21日稱，第73集團軍隸屬於共軍東部戰區，駐地廈門，被視為解放軍對台作戰的最前線部隊。

央視軍事也提到，相比於陸上駕駛，海上駕駛會受到浪湧、暗流等因素影響，駕駛難度會更大，加上夏季車內溫度高達40度以上，全程閉艙駕駛對整個車組成員都是心理生理的雙重考驗。

央視報導稱，兩棲作戰真正撕開敵方防線的「尖刀」，是艦上搭載的武裝直升機、兩棲裝甲車等裝備；兩棲裝甲車是突擊隊中最關鍵力量。「沒有兩棲戰車的突擊上陸，就談不上成功的登陸作戰。」

該報導也提到，05式兩棲戰車的海上機動性處於世界領先地位，戰車艏滑板可以根據海況和航速靈活調整俯仰角，從而確保在水上航行的穩定和高效性。

文中引述共軍第73集團軍某旅伯少璞說，05式裝備是其兩棲重型合成旅的主要裝備，以其合成營為例，編制的裝備比較多，形成登陸突擊作戰能力也比較強。訓練從注重單一的技能訓練，到聯合向指揮方面占的比率愈來愈多。