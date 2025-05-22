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刁難福馬磋商？ 邱垂正：避免觸法

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導
連江縣立委陳雪生21日在立法院質疑陸委會「卡」連江縣府參加福馬磋商。記者廖士鋒／攝影
連江縣立委陳雪生21日在立法院質疑陸委會「卡」連江縣府參加福馬磋商。記者廖士鋒／攝影

我方連江縣與大陸福州市歷年都有福馬磋商（榕馬磋商）活動，但今年的活動連江縣長王忠銘並未如往年般參加，連江縣立委陳雪生昨在立法院質疑陸委會主委邱垂正「你們為什麼要這樣刁難」，邱垂正則說希望要「避免觸法」。

福馬磋商是兩岸地方政府現存的少數交流機制之一，目前尚在運行的還有雙城論壇、兩湖論壇、兩岸港口城市論壇等。據悉，日前原定登場的福馬磋商並未舉行，僅有海交會馬祖館開館。

陳雪生昨在立法院內政委員會質詢邱垂正時強調，「榕馬磋商會」行之有年，去談論酒怎麼賣到馬尾，想賺點錢。邱垂正則說福馬磋商涉及很多項目跟公權力有關，盼勿讓縣府的人觸法。陳雪生強調，知道邱垂正已經「讓步」，（同意縣府）派秘書長去，但這是健康有序交流，沒做任何會議紀錄，「你們為什麼要這樣刁難」。邱垂正說，地方政府「可以交流但不要觸法」，陳旋即要求邱，「不要把我當匪諜，我也不是匪諜」。

另外海峽論壇將於下月中旬舉辦，陸委會日前首度「建議」地方政府政務人員「勿出席」，以及「不予核准」所屬人員出席。面對王惠美、張宏陸等民進黨立委關切，邱垂正昨日指目前沒有收到地方政府申請，「一件也沒有」。

邱垂正補充，如果他（地方政府首長）有提出，「我們也會跟他提醒風險，會勸阻，如果他執意要去，我們還有一套規勸的（方案）」。他還說，這幾年陸方大多口惠實不至，所以地方政府「也漸漸少去了」。邱垂正表示，縣市首長、直轄市長、政務官赴陸依法都要申報，「至於立法委員是沒有，我們也嘗試修法」，他提醒立委若前往「也會被揭露」。

不過陸委會副主委梁文傑十五日曾在記者會上，就是否有地方縣市政府擬派員出席海峽論壇指出，「目前確實是有的」，但「先不告訴大家」。

陸委會 陳雪生 邱垂正

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