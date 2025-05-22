會見美國亞洲協會會長 王毅：中美應實現在亞太良性互動

美國與大陸日前達成關稅暫停火，中共政治局委員兼外長王毅藉由會見美國賓客時進一步喊話指，「中美應首先通過在亞太地區實現良性互動，進而構建兩國正確相處之道」。大陸副外長馬朝旭會見美國新任駐北京大使龐德偉時也說，希望共同推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

據大陸外交部，王毅在北京會見美國亞洲協會會長康京和時指出，近期中美經貿高層會談取得進展，這再次說明，平等對話、相互尊重、妥善處理彼此合理關切符合中美兩國共同利益。王毅特別提到，亞太地區匯聚中美共同利益，也集中了兩國的矛盾分歧，「中美應首先通過在亞太地區實現良性互動，進而構建兩國正確相處之道，找到合作共贏的有效途徑」。

而在美中展開經貿高層會談後，龐德偉十五日抵達北京履新，並已向大陸外交部部長助理洪磊遞交國書副本。大陸副外長馬朝旭廿日與他舉行會見，雙方就當前中美關係及共同關心的重要問題坦誠、深入交換了意見。馬朝旭說，希望美方和大陸相向而行，共同推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

此外，面對美國商務部網站示警業界使用大陸晶片，包括特定華為昇騰晶片的風險，大陸商務部昨抨擊，這是典型的單邊霸凌和保護主義做法，並警告任何組織和個人執行或協助執行美方措施，將涉嫌違反大陸的「反外國制裁法」，須承擔相應法律責任。王毅也在會見康京和時，批評美方試圖對大陸晶片進行全面封殺，「這是赤裸裸的單邊霸凌」。

而彭博社引述知情人士稱，大陸有關部門已對境內一些主要金屬貿易商和生產商的負責人進行問詢，涉及具有軍事和高科技用途小眾金屬和戰略金屬生產和貿易的公司在被問詢之列。此舉表明調查範圍擴大，即使在中美貿易緊張局勢暫時緩和期間，大陸仍在加大力度管理關鍵材料的出口。