大陸與東協 完成自貿區3.0談判

大陸與東協的自貿談判出現重要進展。大陸商務部官網昨日發布，「大陸—東協經貿部長特別會議」廿日以線上方式舉行，雙方經貿部長共同宣布全面完成自貿區三點○版談判，下一步雙方將推動年底前正式簽署「議定書」。

趕在下周召開首屆大陸—東協—海合會峰會前夕，大陸與東協宣布全面完成自貿區三點○版談判。根據陸方發布消息的介紹，「三點○版」包含數位經濟、綠色經濟、供應鏈互聯互通、標準技術法規與合格評定程序、海關程序與貿易便利化、衛生與植物衛生措施、競爭和消費者保護、中小微企業、經濟技術合作等九個新增章節，「有利於雙方在新形勢下推進更寬領域、更深層次的區域經濟一體化，將有利促進雙方產供應鏈深度融合」。

大陸商務部指，「三點○版」談判於二○二二年十一月啟動，歷經近兩年時間、九輪正式談判，於去年十月實質性結束。「三點○版」將打造包容、現代、全面、互利的自貿協議。下一步，雙方將積極推進各自內部簽署批准程序，推動年底前正式簽署「大陸—東協自貿區三點○版升級議定書」。

大陸官方並表示，「三點○版」將發出維護自由貿易與開放合作的強音，大陸與東協透過自貿區「三點○版」建設共同擴大相互開放，全面擴展新興領域和新質生產力合作，將為推動構建大陸—東協超大市場提供重要制度性保障。

大陸商務部長王文濤廿日也以視訊形式與馬來西亞貿工部長共同主持召開「大陸—東協經貿部長特別會議」，王文濤指出，近期個別經濟體濫施「對等關稅」、實施經濟霸凌，嚴重破壞國際貿易體系，大陸始終認為，關稅戰沒有贏家，極端施壓和威脅不是同各國交往的正確方式。

王文濤強調，大陸與東協是山水相依、相互尊重、合作共贏的全面戰略夥伴，互為最大貿易夥伴和重要外資來源地，「對建設以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序作出重大貢獻」。大陸願同東協方面一道，「維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通」。根據會議發布的聯合聲明，呼籲大陸與東協深化經貿合作，「應對各種不確定性干擾」。