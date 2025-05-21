川普公布金穹防禦計畫 大陸外交部：損害全球的戰略平衡穩定

美國總統川普公布將投資1750億美元，打造「金穹」飛彈防禦系統計畫，以保護美國免受外國攻擊，預計3年內投入使用。大陸外交部發言人毛寧21日表示，該計畫違反各國安全不受減損的原則，損害全球的戰略平衡穩定，中方對此嚴重關切，敦促美方儘早放棄發展和部署全球反飛彈系統。

券商中國報導，毛寧指出，該計畫公然提出大幅增加外空作戰手段，包括研發部署軌道攔截系統，具有濃厚的進攻性色彩，違反「外空條約」（外太空條約）宣導的和平利用原則，將加劇外空戰場化和軍備競賽風險，動搖國際安全與軍控體系。

毛寧表示，美國奉行本國優先、執迷於謀求自身絕對安全，違反各國安全不受減損的原則，損害全球的戰略平衡穩定，中方對此嚴重關切，敦促美方儘早放棄發展和部署全球反飛彈系統，以實際行動增進大國戰略互信，維護全球戰略穩定。

新華社報導，川普20日表示，金穹飛彈防禦系統將與美國現有的飛彈防禦能力整合，一旦完全建成，將能夠攔截從世界其他地方甚至太空發射的飛彈。