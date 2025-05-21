快訊

三峽車禍重傷者傳好消息 男童今晚拔除呼吸管情況穩定

三峽3死12傷車禍 肇事翁遭疑路怒症？警方揭行車紀錄器內容

網傳三峽車禍肇事者跟侯友宜交好 新北市府指假訊息造謠

川普公布金穹防禦計畫 大陸外交部：損害全球的戰略平衡穩定

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國總統川普公布將投資1750億美元，打造「金穹」飛彈防禦系統計畫，以保護美國免受外國攻擊。大陸外交部發言人毛寧21日表示，該計畫違反各國安全不受減損的原則，損害全球的戰略平衡穩定，中方對此嚴重關切，敦促美方儘早放棄發展和部署全球反飛彈系統。美聯社
美國總統川普公布將投資1750億美元，打造「金穹」飛彈防禦系統計畫，以保護美國免受外國攻擊。大陸外交部發言人毛寧21日表示，該計畫違反各國安全不受減損的原則，損害全球的戰略平衡穩定，中方對此嚴重關切，敦促美方儘早放棄發展和部署全球反飛彈系統。美聯社

美國總統川普公布將投資1750億美元，打造「金穹」飛彈防禦系統計畫，以保護美國免受外國攻擊，預計3年內投入使用。大陸外交部發言人毛寧21日表示，該計畫違反各國安全不受減損的原則，損害全球的戰略平衡穩定，中方對此嚴重關切，敦促美方儘早放棄發展和部署全球反飛彈系統。

券商中國報導，毛寧指出，該計畫公然提出大幅增加外空作戰手段，包括研發部署軌道攔截系統，具有濃厚的進攻性色彩，違反「外空條約」（外太空條約）宣導的和平利用原則，將加劇外空戰場化和軍備競賽風險，動搖國際安全與軍控體系。

毛寧表示，美國奉行本國優先、執迷於謀求自身絕對安全，違反各國安全不受減損的原則，損害全球的戰略平衡穩定，中方對此嚴重關切，敦促美方儘早放棄發展和部署全球反飛彈系統，以實際行動增進大國戰略互信，維護全球戰略穩定。

新華社報導，川普20日表示，金穹飛彈防禦系統將與美國現有的飛彈防禦能力整合，一旦完全建成，將能夠攔截從世界其他地方甚至太空發射的飛彈。

飛彈 美國 毛寧

延伸閱讀

劍指中俄？川普將打造金穹系統攔截飛彈 「把太空變成戰場」

我與素養的距離／川普關稅戰衝擊全球 一起探究「經濟全球化」

【重磅快評】邱垂正沒感覺的美國壓力 將一直壓到川普卸任

遣返還不走 賓州女無證客遭罰180萬

相關新聞

川普公布金穹防禦計畫 大陸外交部：損害全球的戰略平衡穩定

美國總統川普公布將投資1750億美元，打造「金穹」飛彈防禦系統計畫，以保護美國免受外國攻擊，預計3年內投入使用。大陸外交...

首次在陸線下舉辦 王毅將主持召開第3次太平洋島國外長會

大陸外交部發言人毛寧21日宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於5月28至29日在福建省廈門市主持召開第3次「中國—...

中阿巴三方外長非正式會晤 達成7點成果

大陸外交部長王毅21日主持「中國—阿富汗—巴基斯坦三方外長非正式會晤」，達成包括儘早在喀布爾舉辦第6次中阿巴三方外長對話...

會見阿富汗代理外長穆塔基 王毅：重視推進中阿重點合作項目

大陸外交部長王毅21日會見阿富汗代理外長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）時表示，中方重視推進中阿重點合作項目...

中防長失勢？ 董軍被曝將打破慣例、缺席香格里拉對話

由美國主導的全球最大軍事防務論壇「香格里拉對話」預定30日在新加坡登場，但英媒引述多名知情人士報導，中國國防部長董軍將打...

美菲軍演劍指南海 陸公布「南海部分海域進行實彈射擊」

馬尼拉武裝部隊21日表示，菲律賓和美國海岸防衛隊，首次與菲國海軍和空軍部隊在有爭議的南海，舉行第6次代號「海事合作活動」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。