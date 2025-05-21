首次在陸線下舉辦 王毅將主持召開第3次太平洋島國外長會

大陸外交部發言人毛寧21日宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於5月28至29日在福建省廈門市主持召開第3次「中國—太平洋島國外長會」。

財聯社報導，毛寧表示，中國大陸同太平洋島國是相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴，近年來雙方友好合作關係不斷深化和發展。毛寧指出，這是第3次召開「中國—太平洋島國外長會」，也是首次在大陸線下舉辦。與會各方將就中國大陸同太平洋島國全方位交流合作，以及共同關心的國際地區問題深入交換意見。

毛寧提到，中方高度重視同太平洋島國的關係，期待通過此次外長會，積極落實雙方領導人達成的重要共識，加強團結協作，共謀發展繁榮，攜手構建更加緊密的大陸—太平洋島國命運共同體。

包括吉里巴斯總統兼外長馬茂（Taneti Maamau）、斐濟總理兼外長拉布卡（Sitiveni Rabuka）等11個與中國大陸建交的島國外長或代表將應邀參會。

2021年10月，首次「中國—太平洋島國外長會」於新冠疫情下以視訊會議形式舉行，時隔7個月後，第2次外長會才以實體配合視訊連線形式舉行。