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中阿巴三方外長非正式會晤 達成7點成果

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸外交部長王毅。中新社
大陸外交部長王毅。中新社

大陸外交部長王毅21日主持「中國—阿富汗巴基斯坦三方外長非正式會晤」，達成包括儘早在喀布爾舉辦第6次中阿巴三方外長對話共7點成果。

大陸外交部官網發布，包括巴基斯坦副總理兼外長達爾（Ishaq Dar）、阿富汗代理外長穆塔基（Manouchehr Mottaki）出席。三國外長積極評價中阿巴三方對話取得的成果，就進一步挖掘三方機制潛力、推進互利合作友好深入交換了意見。

王毅梳理總結了會議成果，主要有以下七點：一是增進政治互信，堅持睦鄰友好。中方支持阿巴兩國走符合本國國情的發展道路，支持阿巴維護主權、安全和民族尊嚴；二是發揮中阿巴三方外長對話機制作用，儘早在喀布爾舉辦第六次中阿巴三方外長對話；三是密切交往，加強外交聯繫。阿巴明確表示願提升外交關係水準，原則同意儘快互派大使，中方對此表示歡迎，並願繼續為阿巴關係改善提供幫助。

另外，四是深化共建「一帶一路」合作，推動中巴經濟走廊向阿延伸，加強地區互聯互通網路建設；五是推進務實合作，拓展合作領域，提升合作水準。中巴支持阿重建發展，願擴大同阿貿易往來，幫助阿增強自主發展能力。六是反對一切形式的恐怖主義，開展執法安全合作，攜手打擊各自關切的恐怖勢力，警惕防範外部勢力干涉地區國家內政；七是維護地區和平穩定，努力為各自發展振興營造良好外部環境。

大陸外長王毅（中）21日在北京主持「中國—阿富汗—巴基斯坦三方外長非正式會晤」，巴基斯坦副總理兼外長達爾（左一）、阿富汗代理外長穆塔基出席。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸外長王毅（中）21日在北京主持「中國—阿富汗—巴基斯坦三方外長非正式會晤」，巴基斯坦副總理兼外長達爾（左一）、阿富汗代理外長穆塔基出席。（圖／取自大陸外交部網站）

阿富汗 巴基斯坦 外交部

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