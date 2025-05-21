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會見阿富汗代理外長穆塔基 王毅：重視推進中阿重點合作項目

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸外交部長王毅（右），會見阿富汗代理外長穆塔基。圖／取自大陸外交部官網
大陸外交部長王毅（右），會見阿富汗代理外長穆塔基。圖／取自大陸外交部官網

大陸外交部王毅21日會見阿富汗代理外長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）時表示，中方重視推進中阿重點合作項目，持續支持阿富汗重建發展。願同阿方拓展經貿、農業、能礦、減貧、防災減災、人才培養、醫療衛生、執法安全等合作，將進口更多阿富汗優質特色產品，繼續為阿富汗重建發展和民生改善提供力所能及的支援和幫助。

大陸外交部官網發布，王毅歡迎穆塔基在中阿建交70周年之際訪華，表示中阿是傳統友好鄰邦，阿富汗政府成立以來，中方率先同阿互派新任大使，體現了中方對阿富汗人民的友好感情。

大陸將一如既往支持阿富汗政府穩健施政、聚焦發展、堅決打恐、睦鄰友好，早日實現長治久安。中方願同阿方弘揚傳統友誼，增進政治互信，深化務實合作，更好造福兩國和兩國人民，為地區和平穩定作出貢獻。

穆塔基表示，感謝中方長期以來為阿富汗國家發展和民生改善提供寶貴幫助，在國際上為阿主持公道。阿政府珍視阿中傳統友誼，把對華友好放在阿外交政策的重要位置，將繼續堅定恪守一個中國原則，反對干涉中國內政。

他指，阿方願同中方深化互信，推動各領域友好合作取得更多積極成果。阿方重視中方安全關切，絕不允許任何勢力利用阿領土從事危害中國的活動，願同中方加強安全領域合作，打擊暴力犯罪，保障中方在阿利益，共同維護地區安全穩定。

阿富汗 王毅 外交部

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