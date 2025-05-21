美菲軍演劍指南海 陸公布「南海部分海域進行實彈射擊」

馬尼拉武裝部隊21日表示，菲律賓和美國海岸防衛隊，首次與菲國海軍和空軍部隊在有爭議的南海，舉行第6次代號「海事合作活動」（Maritime Cooperative Activity, MCA）的聯合演習。

反制菲美在南海聯合演習，大陸海事局網站20日發布，汕頭海事局發布航行警告，5月20日和22日，每天上午8時至晚間6時，南海部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。

路透報導，演習於20日在巴拉旺省（Palawan）與西明多羅省（Occidental Mindoro）附近海域舉行，參與演習的有菲律賓海軍、空軍和海岸防衛隊，以及美國海岸防衛隊「斯特拉頓號」巡邏艦和美國海軍P-8A反潛巡邏機。

菲國軍方在聲明中表示，這次海事合作活動，是今年第2次，也是自2023年盟國啟動聯合活動以來的第6次，其中包括通訊演習和搜救場景。

菲律賓武裝部隊司令布勞納表示，海事合作活動再次表明，菲律賓武裝部隊致力於實現能力現代化，加強國防夥伴關係，以確保國家和地區的海洋利益。

菲律賓和中國大陸的關係，因南海主權爭端而變得緊張，南海是每年超過3兆美元的海上貿易通道。儘管2016年國際仲裁庭裁定北京的主張沒有國際法依據，但大陸仍聲稱對這條戰略水道的大部分地區擁有主權，大陸不承認這項決定。