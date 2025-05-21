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會晤美新任大使龐德偉 陸外交部：按照「三原則」處理中美關係

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸外交部副部長馬朝旭（右），20日會見美國新任駐華大使龐德偉。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部副部長馬朝旭（右），20日會見美國新任駐華大使龐德偉。圖／取自大陸外交部網站

大陸外交部副部長馬朝旭，20日會見美國新任駐華大使龐德偉（David Perdue）時表示，希望美方同中方相向而行，共同推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

大陸外交部發布，馬朝旭強調，中方按照大陸國家主席習近平提出的「相互尊重、和平共處、合作共贏」三原則看待和處理中美關係，堅定維護自身主權安全發展利益。希望美方同中方相向而行，共同推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

美國總統川普於2024年12月5日在社交媒體上宣布，提名龐德偉為美國新任駐陸大使。央視新聞報導，川普在聲明中說，「他將說明我實施維護該地區和平的戰略，並在與中國建立富有成效的工作關係方面發揮重要作用。」

在4月3日的提名聽證會上龐德偉稱，中美應「尋求利益一致領域，以發展更好、更安全的工作關係。」當地時間4月29日，美國參議院以67票贊成、29票反對的投票結果確認龐德偉出任美國駐陸大使。

龐德偉於5月15日抵達北京。同日，大陸外交部發言人林劍在例行記者會上表示，願為龐德偉大使來華履職提供便利。林劍指出，中方對中美關係的立場一以貫之，大陸始終堅持相互尊重、和平共處、合作共贏原則來看待和處理中美關係。希望美方與中方相向而行。

根據龐德偉的官方簡歷，在成為大使之前，他於2015至2021年間在美國參議院擔任代表喬治亞州的參議員。他當選時，是參議院裡唯一一位擁有「財星」500強公司執行長資歷的議員。

在參議員任期中，他曾經是軍事、外交、銀行、預算、以及農業等委員會的成員。他擔任過參議院海上力量小組委員會的主席，以及參議院國務院外交關係監督小組委員會主席。

在擔任公職之前，龐德偉曾因商界工作需求，於法國、新加坡、美國和香港等地居住。在香港期間，他曾經擔任過莎莉集團的亞洲營運負責人。之後也曾擔任運動用品品牌銳步的總裁，以及美國達樂公司的首席執行官。

他也曾在多家公營和私營企業擔任董事會成員，以及在數個慈善機構擔任董事會成員。他還是美國國家成人識字和勞動力發展委員會主席。

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