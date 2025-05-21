陸委會阻「榕馬磋商」？陳雪生嗆邱垂正：為什麼要這樣刁難

我方連江縣與大陸福州市歷年都有福馬磋商（榕馬磋商）的活動，但今年活動連江縣長王忠銘無法參加，連江縣立委陳雪生公開質疑陸委會主委邱垂正「你們為什麼要這樣刁難」，邱垂正則說希望要「避免觸法」。

立法院內政委員會21日邀陸委會、海基會進行業務報告並備詢，陳雪生詢問陸委會主委邱垂正，「陳某人像中共同路人嗎？」邱垂正說，委員愛鄉愛國大家非常了解；陳雪生強調，自己祖墳都在大陸，台灣沒有半個親人，以前都是「中國」、「我們都是中國人」講得好好的，現在不能講，「連打麻將五筒都不能自摸，我們言論還有什麼自由？」

他生氣地表示，5月18日磋商會，金門、馬祖都有去，監察委員說王忠銘縣長在裡面什麼什麼，沒有會議記錄，「我們又沒開會，監察委員吃飽飯亂寫」，邱垂正說是在保護交流，陳雪生反問你能保護誰？「人被抓起來，我馬上知道，你絕對不知道，但我會知道，但我告訴你，我絕對不是中共同路人，不是說中國國民黨黨籍都是同路人。」

陳雪生強調，「榕馬磋商會」行之有年，去談論酒怎麼賣到馬尾，想賺點錢，現在兩岸互動，學生交流你怕我們被統戰，我這次去大陸告訴老共，是我在統戰你，馬祖被統戰了嗎？邱垂正說福馬磋商涉及很多項目跟公權力有關，陳雪生說你們公權力很大啦，邱垂正說不要這麼說，意思是不要讓縣政府的人觸法。陳雪生強調，王縣長有跑到北京去嗎？沒有啊，「都聽你們指示嘛」。

他強調，知道邱垂正已經讓步，（同意縣府）派秘書長去，「我心裡有感受」，但這是健康有序交流，沒有做任何會議紀錄，「你們為什麼要這樣刁難」。邱垂正說要避免觸法，陳雪生強調是聊聊天而已，邱垂正說，地方政府「可以交流但不要觸法」。他要求邱垂正「不要把我當匪諜，我也不是匪諜」。

陳雪生另詢問海基會董事長吳豊山，海基會現在在馬祖有派人，您了解他吃什麼飯、做什麼事？海基會副秘書長黎寶文回應說該名陳姓專委「在那邊處理民眾諮詢事項」，陳雪生追問有沒有具體工作內容？黎答，要求其必須每天彙整馬祖當地兩岸事務輿情、製作工作周報，拜會地方單位，例如拜會過紅十字會、內政部移民署連江站、鄉公所、新移民協會、馬祖海巡隊部、法院地檢署、地方媒體，還包含文書驗證諮詢服務。

陳雪生稱，他（該專委）在那邊沒事做，每天在網路上胡說八道，寫北竿機場改建配套，「你罵誰啊，每天在網路上罵縣政府、罵陳雪生立法委員，應該要罵交通部部長，叫他下台，罵民航局局長叫他下台啊」，他批評該專委飯吃太多閒著沒事做，是交通部主政，不是縣政府主政。他指該專委「每天在搗蛋，幫老百姓什麼忙？什麼狗屁都沒做，叫他到民進黨黨部好了。」

黎寶文解釋，這跟自己認知不同，陳雪生再要求這個人「工作換一換」，不然可以減薪。他質疑該專委是什麼出身，給他專門委員（職務）？黎寶文強調目前薪資是臨時人員薪資。

陳雪生要求該專員「做點正事嘛，到那邊跟地方政府搗蛋，開不開機場有經過評估」。他指其每天在網路上攻擊，要求海基會，「我再發現的話，我還會天天來找你們算帳，每3個月給我一次他在做什麼」，黎寶文表示，私人行為不在海基會工作範圍。陳雪生強調，「他可以在台灣搞太陽花學運，不要在馬祖搞什麼運動，亂七八糟」，若是個人行為可開除，他質疑，「他可以跟中共打電話嗎？可以到對面去嗎？」

陳雪生也強調，自己沒有監視該名專委，「他的一舉一動鄉親都會向我回報，每個村、每個里、每戶都會向我們回報，這是民心。」