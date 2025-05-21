持有逾143萬個「川普幣」 孫宇晨將參加川普晚宴

大陸加密貨幣圈子的話題人物孫宇晨確認，他將以「川普迷因幣」第一大持有人的身分，出席美國總統川普的晚宴。

湖北日報旗下新媒體「極目新聞」報導，榜單顯示，孫宇晨目前共持有超過143萬個「川普幣」，按照最新價值計算，約1967萬美元。

「川普幣」官方網站4月時宣布，將在5月22日邀請持幣量最多的220人參與川普晚宴，持有量前25名還能獲得參觀白宮的機會。

根據川普幣官網公布的持幣排行榜，一個代號為「SUN」的錢包高居首位，內含市值約1790萬美元的川普幣。鏈上資料平台Lookonchain進一步揭露，該錢包的擁有者正是加密貨幣「波場」（TRON）創辦人孫宇晨（Justin Sun）。

公開資料顯示，孫宇晨本科（大學部）畢業於北京大學歷史系，碩士畢業於賓夕法尼亞大學東亞研究專業。2014年在瑞波開源協議的基礎上創辦銳波公司並擔任CEO，是區塊鏈技術在大陸的推廣者之一。2017年9月，創立波場。2022年10月10日，成為火幣全球顧問委員會委員。

過去他曾以457萬美元拍得「巴菲特午餐」，還以620萬美元拍下前衛藝術作品「喜劇演員」一根由膠帶黏在牆上的香蕉而受到關注。

今年1月18日，川普宣布推出個人Meme幣（迷因幣）「川普幣」（$TRUMP）。「川普幣」上線後價格當即被爆炒，市值迅速飆升至數十億美元，引發加密貨幣市場的劇烈震盪。

值得一提是，這並非孫宇晨首次和川普產生交集。去年底，他曾向川普家族運營的加密項目World Liberty Financial合計投資7,500萬美元，也因此成為該項目的顧問。

根據World Liberty Financial的財務結構，代幣銷售收益的75%將作為費用支付給川普家族，也就是說川普家族間接從孫宇晨那裡獲得最多5,600萬美元的收入。

富比士網站數據顯示，孫宇晨的身家約為85億美元，在全球富豪榜上排名第368位。