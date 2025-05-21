陸副外長馬朝旭見美國新任大使龐德偉 稱盼美方相向而行

美國新任駐華大使龐德偉（David Perdue）日前抵北京履新後，大陸副外長馬朝旭20日與他舉行會見。據中方發布，馬朝旭說，希望美方和中方相向而行，共同推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

在美中展開經貿高層會談後，龐德偉（前譯裴度）15日抵達北京履新，並已向大陸外交部部長助理洪磊遞交國書副本，稱期待代表美國總統川普以及美國人民推進美國的利益。這代表龐德偉開始進行外交工作。

據大陸外交部21日發布訊息，馬朝旭20日會見龐德偉。雙方就當前中美關係及共同關心的重要問題坦誠、深入交換了意見。

馬朝旭強調，中方按照大陸國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和處理中美關係，堅定維護自身主權安全發展利益。

馬朝旭說，希望美方和中方相向而行，共同推動中美關係穩定、健康、可持續發展。