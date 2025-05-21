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澳洲總理赴陸訪問時間點？澳媒：會在中美關稅戰暫停90天期間

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
去年11月，大陸國家主席習近平（左）在巴西G20峰會期間會見澳洲總理艾班尼斯。（路透）
去年11月，大陸國家主席習近平（左）在巴西G20峰會期間會見澳洲總理艾班尼斯。（路透）

剛在大選中連任的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese），據報將於今年稍晚赴陸訪問，會見大陸國家主席習近平、國務院總理李強，此行將是艾班尼斯第2次以總理身份訪問大陸，使他成為歷史上受邀訪陸最頻繁的澳洲總理之一。雙方預計會討論到中方申請加入CPTPP、簽證政策、經貿往來和文化交流等議題。

據澳洲廣播公司（ABC中文）報導，艾班尼斯將出席中澳年度領導人會議。這是兩國之間恢復舉行的高層對話的一部分，上一次會議是2024年6月、於李強訪澳期間在堪培拉舉行。艾班尼斯尚未公布此次領導人會議的具體日期。據了解，澳中領導人年度會議，預計將在中美關稅僵局90天暫停期間舉行。雖然澳洲並未直接涉入貿易戰，但這段暫緩期為中等強國推進自身貿易和外交議程提供了空間。

報導指，兩國領導人會晤時，北京預計將提及大陸加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）的申請。澳洲作為今年CPTPP的輪值主席國，在12個經濟體成員的磋商中扮演關鍵角色。中國大陸一直希望加入該協定，但台灣的同步申請讓過程變得更加敏感，北京已明確對台灣的申請表示反對。

報導引述澳洲斯威本科技大學榮休教授費約翰（John Fitzgerald）指出，如果加入CPTPP的評估主要依據自由市場和貿易標準，「那顯然中華人民共和國不符合這些標準，台灣符合」，因此他認為，從某種程度上說，這反映了中國是如何利用對澳洲的影響力。

此外，艾班尼斯此行，預計將再次就被拘押的澳洲作家楊恆均一案提出關切。楊恆均先前曾在獄中致信澳洲政府，感謝其持續為爭取他回國所做的努力。楊恆均否認間諜指控，去年被判處死刑緩期執行，目前被關押在北京已進入第6年，該案預計將再次成為關注焦點。

與此同時，兩國之間的簽證政策、經貿往來、文化交流也可能被納入議程。以及進一步取消貿易壁壘、推動雙向投資的討論，其中包括可再生能源合作，及涉及到澳洲國安議題的陸企對達爾文港的租賃協議問題。

費約翰分析，此次訪問，表明澳中關係「重回正軌」，但澳洲政府仍需在地區不斷變化的地緣政治環境中小心應對。他指，澳洲長期以來被認為需要在與中國大陸的經貿關係、和與美國的安全同盟之間尋求平衡，但自川普第2任期以來，這種平衡變得不再那麼清晰，「現在更像是要在對中國的經濟依賴、中國願意利用這種依賴、澳洲加強與其他國家安全防務關係之間找到平衡。」

艾班尼斯在第1任期內（2022年5月至2025年5月），將穩定對陸關係作為外交政策核心，透過恢復部長級對話，帶領澳中關係走出長達數年的外交冷凍期；他在2023年11月首次訪陸，除了促成被拘押3年的澳洲記者成蕾獲釋返澳，還推動大陸取消前聯盟黨政府執政期間對澳洲出口商品施加的所有貿易壁壘。

關係 艾班尼斯 澳洲

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