藍委追問吳豊山指「兩岸傳話管道暢通」誰授意？邱垂正：沒有官方授權

海基會董事長吳豊山21日在立法院備詢時，主動表示「兩岸對話管道中斷，但傳話管道暢通」，就此國民黨立委追問相關情況，吳豊山改稱中央政府沒有授意他傳話，「傳話人都是主動來找我」，陸委會主委邱垂正也表示，截至目前沒有官方授權，且認同兩岸間不能有密室協商。

立法院第11屆第3會期內政委員會第20次全體委員會議21日上午邀請邱垂正、吳豊山前往備詢並進行業務報告。針對兩岸傳話管道一事，海陸兩會負責人做出上述進一步說明。

國民黨立委徐欣瑩質詢時，詢問吳豊山所稱的傳話管道暢通，「是誰授意你傳話？」吳豊山說，「沒有人授意我傳話，我沒有主動要人家去傳話，傳話人都是主動來找我，我認為這是兩岸和平的方向」。徐欣瑩追問，所以中央政府沒有人要你去傳話？吳豊山說「對，沒有」。那怎麼知道傳話管道暢通？他回應，「很多人基於好意、基於協助的意思，主動找我說可以傳話，我說沒有人授權我跟對方傳話，可是因為我認為，對話管道中斷情況下，有人傳話只有好處沒有壞處。」

徐欣瑩強調兩岸怎可暗渡陳倉，絕對不能傳話，不能有密室協商管道，至於政府有沒有授權傳話？陸委會主委邱垂正旋即回應，既有的溝通聯繫機制都維持住，而能否私下傳話？邱垂正說「很多學者去大陸」，徐欣瑩追問兩岸可以私下傳話嗎？邱垂正說，「他們有很多建議，包括台商…」徐欣瑩再追問可以私下傳話？邱垂正反問私下傳話「是法律定義還是兩岸互動日常？」

徐欣瑩說「互動不叫傳話」，吳豊山自己說傳話管道暢通，這句話OK嗎？邱垂正說，海基會經常接受很多台商朋友、學者、公協會理事長、負責人，徐欣瑩打斷指，不要浪費時間，截至目前政府有沒有授權？邱垂正說，截至目前沒有官方授權，稍停半晌後，邱垂正補充，「但是他們熱心跟你講這很多，來避免誤解誤判，我們要肯定兩岸之間…」，徐欣瑩問這是指對岸官方來講？邱垂正說，「這種很自然反映意見來傳對岸想法這很多，但沒有我們授權叫他去，我們並沒有授權」。

徐欣瑩強調，兩岸之間不能有密室協商，邱垂正表示「那當然」。徐欣瑩認為所有傳達都有體制透明，否則怎知道請你私下講一件事，結果講另一件事，所謂賣台這就是。

徐欣瑩問，賴總統的「併購論」是否已有私下傳話？邱垂正回指不用過度衍伸，兩岸間互動應對等尊嚴。未來可以授權？邱垂正說「要看情勢發展，只要對國家有利、對兩岸有利，要看情勢發展」。徐追問，若這樣就能密室協商？邱垂正說會有一定程序。徐再問，民進黨多次強調兩岸不能密室協商，邱強調一定要法制作業，不可能做到密室協商，「沒有這個空間」，是否受立法院監督？他答「這是必然的」。