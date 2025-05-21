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陸外長王毅：美國試圖對陸晶片全面封殺 是「赤裸裸單邊霸凌」
大陸外交部長王毅20日在北京與美國亞洲協會會長康京和會面時表示，美國試圖對大陸晶片進行全面封殺，並形容此舉為「赤裸裸的單邊霸凌」，對此表示堅決反對。
大陸外交部官網發布，王毅指出，近期中美經貿高層會談取得進展，這再次說明平等對話、相互尊重、妥善處理彼此合理關切，符合中美兩國共同利益。但與此同時，美方繼續遏制打壓大陸的正當發展權利，近日竟然試圖對大陸晶片進行全面封殺，這是赤裸裸的單邊霸凌，中方堅決反對。
他認為，亞太地區匯聚了中美的共同利益，也集中了兩國的矛盾分歧。中美應首先透過在亞太地區實現良性互動，進而構建兩國正確相處之道，找到合作共贏的有效途徑。
王毅還說，中方讚賞亞洲協會致力於增進中美對話交流和相互瞭解，希望亞洲協會繼續為增進美國社會對華正確認知發揮橋梁作用。
康京和表示，亞洲協會對中國數千年的文化積澱有深刻了解，願繼續分享基於事實、客觀的對華認知，同更多美國有識之士一道，為消除誤解、促進理解搭建對話平台。
美國亞洲協會由洛克菲勒家族於1956年創辦，總部位於美國紐約，宗旨是促進美國與亞洲之間的民間交流，增進亞太地區民眾、領袖和機構之間的相互了解。
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