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陸委會業務報告 今年首度提「恢復兩岸海上客運直航」

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會21日提交給立法院的業務報告，再度提到恢復海上客運直航相關的內容。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會21日提交給立法院的業務報告，再度提到恢復海上客運直航相關的內容。（記者廖士鋒／攝影）

立法院內政委員會21日邀請陸委會主委邱垂正進行業務報告，根據陸委會提供的書面報告，當中再度提及恢復海上客運直航的部分，陸委會表示，有關恢復兩岸海上客運事宜，政府持續依兩岸旅運需求，以及兩岸整體情勢，綜合評估恢復的時機和客觀條件。

21日上午，陸委會主委邱垂正列席立法院第11屆第3會期內政委員會第20次全體委員會議報告業務概況。他在書面報告的「動態調整兩岸經貿政策及交流措施」部分，提出「恢復兩岸海運客運直航」。

據悉，這是今年來陸委會首度在提交給立法院的報告中，提及恢復兩岸海運客運直航。此前，陸方已多次公開喊話，盼恢復兩岸海運客運直航；去年4月28日，陸方也透過海運小兩會「海峽兩岸航運交流協會」宣布已通過既有管道，「促請台方恢復兩岸海上客運直航」。

根據21日的書面業務報告，陸委會表示，兩岸海運直航以載運貨物為主，貨船部分不受疫情影響，未曾停航。海上客運直航在疫情前，我方與陸方各有3個港口（包括平潭-台北、平潭-台中、廈門-台中、廈門-基隆、浙江台州大麥嶼-基隆等航線），陸委會強調，「有關恢復兩岸海上客運事宜，政府持續依兩岸旅運需求，以及兩岸整體情勢，綜合評估恢復的時機和客觀條件。」

去年12月4日，陸委會也曾至立法院內政委員會業務報告，當時書面報告述及恢復兩岸海運客運直航，指出兩岸海上客運直航受諸多因素影響（如航程較長，影響舒適度；易受季節、天候等因素影響而停航），且因目前中國大陸迄未開放陸客來台，而無足夠的旅運需求支持航班的正常運作，故而政府迄今尚未恢復海上客運直航的航點；關於恢復海上客運航點事宜，政府將持續依兩岸旅運需求、兩岸整體情勢，綜合評估恢復的時機和客觀條件。

據我方交通部的航港統計年報資料，兩岸海運客運直航人次高峰於2015年，達31.5萬人次；2019年還有25萬人次，其中以台北港11.7萬人次為大宗。

此外，就兩岸空運客運直航，21日的陸委會報告提到，目前有北京、上海浦東、上海虹橋、成都、廈門、深圳、廣州、南京、重慶、 杭州、福州、青島、武漢、寧波與鄭州15個定期航點及13個包機航點。進一步擴大兩岸空運定期航班航點，關鍵仍在於旅運需求，目前15個定期客運航點的航班數、載客率都還有成長空間，相關機關會視實際旅運需求及兩岸情勢，適時檢討調整。

而就恢復兩岸觀光，陸委會強調「重啟兩岸雙邊對等的觀光旅遊，是政府的既定政策」。針對大陸文旅部今年1月17日宣布將恢復福建、上海居民組團來台旅遊，陸委會仍重申，兩岸觀光旅遊的安全、品質及穩定性，是我方核心關切事項。我方建議由台旅會和海旅會展開溝通；有關兩岸觀光旅遊事宜，台旅會會聯繫陸方海旅會，就雙方關切事項進行溝通，以利後續執行，確保健康有序的旅遊交流。

陸委會 立法院 廈門

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