指海峽論壇利多「大部分口惠實不至」 邱垂正：目前沒有地方政府申請

海峽論壇將於6月中旬舉辦，陸委會日前首度表態「建議」地方政府政務人員及所屬單位人員勿出席「海峽論壇」相關活動，並建議地方政府不予核准所屬人員出席「海峽論壇」相關活動。面對多位執政黨立委關切地方政府今年出席狀況，陸委會主委邱垂正21日上午指出，目前沒有收到地方政府申請。

立法院內政委員會21日邀陸委會主委邱垂正列席報告業務，民進黨立委王美惠詢問，今年政府對海峽論壇的地方政府參加態度已有轉變？邱垂正說，海峽論壇是中國大陸對台統戰平台，每次參加人數都非常多，對國人去參加這個統戰平台，政府（立場）是採取勸阻不要去，對中央官員完全禁止，地方政府「我們也評估很多」。

他表示，陸委會有下鄉跟地方政府溝通，「有些地方政府說過去『不樂見』地方政府去，講得太模糊，可不可以具體一點」。他說交流應該去統戰化，平時可以去健康有序交流，「但不要在人家設定的統戰平台去捧場，反而會陷入統戰陷阱，風險也比較多，所以我們希望它們不要去參加海峽論壇，除了他自己政務人員不要前往，所屬事業單位公務人員也希望不要核准去。」

目前為止，地方政府有多少人將前往？邱垂正說，截至目前並沒有收到地方政府申請，「1件也沒有」。王美惠則說「拭目以待」；邱垂正補充，如果他（地方政府首長）有提出，「我們也會跟他提醒風險，會勸阻，如果他執意要去，我們還有一套規勸的，我們就會跟他們講…截至目前為止是沒有。」

不過，陸委會副主委兼發言人梁文傑15日下午在記者會上，則曾對是否有地方縣市政府要派官員出席海峽論壇指出，「目前確實是有的」，但是「我們這邊就先不告訴大家」。

另一位民進黨立委張宏陸也質詢海峽論壇情況，邱垂正回應，與地方政府有不少交換意見，「不過很多地方政府那時候還對海峽論壇有憧憬，認為他們會釋出利多，但事實上這幾年下來，大部分是口惠實不至，所以地方政府也漸漸少去了」。地方首長的「鄉親選民也不讓他們去，所以請陸委會修清楚一點」，所以陸委會開始依照17條，強化反滲透反統戰，希望交流去統戰化，這次就跟地方政府講清楚，「就不讓、建議地方政府不要前往參加這種有統戰意味的海峽論壇」，也希望所屬人員也不要准，這樣態度就比較清楚，「地方政府也知道怎麼配合」。

民進黨立委黃捷接著詢問海峽論壇，並一一點名多位國民黨政要都曾參加海峽論壇，在場的國民黨立委陳玉珍也舉起右手「自首」，邱垂正再度重申上述說法，並只要按照兩岸條例第9條申報。邱垂正表示，縣市首長、直轄市長、政務官都要申報，「至於立法委員是沒有，我們也嘗試修法，不過立委前往肩負很多選民期許，也會被高度關注，加上海峽論壇也很多媒體，也會被揭露」。他喊話希望參加者能遵守兩岸條例，不要呼應對岸統戰說法。黃捷則說，「這就是講給台下的陳玉珍委員聽的」。