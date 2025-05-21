批川普提統一造成台灣混亂 綠委：他「空空肖肖」、是「麻煩製造者」

近期兩岸關係因為大陸和美國達成關稅停火後，美國總統一席「對統一與和平有利」言論引發注目，民進黨立委王美惠21日在立法院詢答陸委會主委邱垂正時批評指，川普是「麻煩製造者」。

美國總統川普（Donald Trump）日前在白宮記者會上表示大陸開放市場是好的，「我認為這對統一與和平非常有利」，事後美國在台協會（AIT）回應，「美國對台政策沒有改變」。總統府方面則強調，美方已經澄清，川普發言無涉台灣。

民進黨籍立委王美惠質詢時表示，近期川普談中美關稅議題時提到「統一」、「和平」詞語，但川普真的是在說美國與大陸的關稅嗎？要知道川普是「空空肖肖」（閩南語，意指瘋瘋癲癲），隨時都可能變卦。邱垂正則回應說，川普是針對中美經貿問題，沒有涉及台灣，美國國務院也正式說明這跟台灣沒有關係，是美中談判經貿的問題。

王美惠指出她也覺得很奇怪，美國對中國大陸也不是和平也不是統一，沒事講這種話，造成台灣混亂，所以川普是「麻煩製造者」（邱垂正回應是、是），是做生意的總統，要注意什麼事情都可能發生。