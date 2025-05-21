快訊

LINE免費貼圖9款！女神李珠珢陪你180天 人魚漢頓終身免費用

為何增設台灣總部 黃仁勳妙答：「我們需要更多的椅子！」

NBA／雷霆下半場打爆灰狼！西區冠軍賽G1大勝26分

聽新聞
0:00 / 0:00

批川普提統一造成台灣混亂 綠委：他「空空肖肖」、是「麻煩製造者」

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
民進黨立委王惠美21日批評美國總統川普是「麻煩製造者」。（記者廖士鋒／攝影）
民進黨立委王惠美21日批評美國總統川普是「麻煩製造者」。（記者廖士鋒／攝影）

近期兩岸關係因為大陸和美國達成關稅停火後，美國總統一席「對統一與和平有利」言論引發注目，民進黨立委王美惠21日在立法院詢答陸委會主委邱垂正時批評指，川普是「麻煩製造者」。

美國總統川普（Donald Trump）日前在白宮記者會上表示大陸開放市場是好的，「我認為這對統一與和平非常有利」，事後美國在台協會（AIT）回應，「美國對台政策沒有改變」。總統府方面則強調，美方已經澄清，川普發言無涉台灣。

民進黨籍立委王美惠質詢時表示，近期川普談中美關稅議題時提到「統一」、「和平」詞語，但川普真的是在說美國與大陸的關稅嗎？要知道川普是「空空肖肖」（閩南語，意指瘋瘋癲癲），隨時都可能變卦。邱垂正則回應說，川普是針對中美經貿問題，沒有涉及台灣，美國國務院也正式說明這跟台灣沒有關係，是美中談判經貿的問題。

王美惠指出她也覺得很奇怪，美國對中國大陸也不是和平也不是統一，沒事講這種話，造成台灣混亂，所以川普是「麻煩製造者」（邱垂正回應是、是），是做生意的總統，要注意什麼事情都可能發生。

美國在台協會 王美惠 川普

延伸閱讀

聯準會只降息一次？網笑「像在施捨」憂心：若通膨再起恐要升息

漲價惹怒川普遭嗆「與中國喬好吞下關稅」 最大零售商沃爾瑪回應了

美元續弱 市場聚焦美日經貿會談、美減稅法案眾院投票

籲維持美國通訊技術地位 川普擬開放拍賣頻譜

相關新聞

影／央視主播口誤？報導賴清德就職週年談話 將「兩岸」稱為「兩國」

代表大陸國家形象的央視主播，一言一行向來備受關注。總統賴清德20日發表就職周年講話，央視新聞台主播同日播報國台辦回應時，...

海基會董事長吳豊山：兩岸對話管道中斷「但傳話管道暢通」

兩岸是否有對話契機，一直是外界對兩岸關係關注焦點。海基會董事長吳豊山21日上午表示，兩岸對話管道中斷，但「傳話管道暢通」...

影／賴總統520未提兩岸是否有美方壓力？邱垂正：沒有這種感覺

賴總統就職周年談話，沒有提及兩岸，問答的部分雖有回應，但語調看似是放軟，對於是否有美方壓力，陸委會主委邱垂正21日指出，...

陸外長王毅：美國試圖對陸晶片全面封殺 是「赤裸裸單邊霸凌」

大陸外交部長王毅20日在北京與美國亞洲協會會長康京和會面時表示，美國試圖對大陸晶片進行全面封殺，並形容此舉為「赤裸裸的單...

陸委會業務報告 今年首度提「恢復兩岸海上客運直航」

立法院內政委員會21日邀請陸委會主委邱垂正進行業務報告，根據陸委會提供的書面報告，當中再度提及恢復海上客運直航的部分，陸...

指海峽論壇利多「大部分口惠實不至」 邱垂正：目前沒有地方政府申請

海峽論壇將於6月中旬舉辦，陸委會日前首度表態「建議」地方政府政務人員及所屬單位人員勿出席「海峽論壇」相關活動，並建議地方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。