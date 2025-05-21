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國台辦重彈一中老調 邱垂正：中華民國主權獨立

中央社／ 台北21日電

總統賴清德在就職週年演說中論述兩岸關係，中國大陸國台辦重提「認同兩岸同屬一個中國」，才有協商對話基礎。陸委會主委邱垂正強調，中華民國是主權獨立國家，呼籲中共務實面對。

邱垂正今天上午赴立法院內政委員會，進行業務報告並備詢，並於事前接受媒體聯訪。

總統賴清德於20日就職週年演說時表示，包括台灣在內許多國家是受侵略者的脅迫，因此他提出「和平四大支柱行動方案」，只要在對等尊嚴狀態下，台灣很樂意與中國交流合作。同日晚間，中國大陸國台辦以發言人陳斌華的名義進行回應稱，認同「兩岸同屬一個中國」，兩岸協商對話才有基礎。

針對國台辦的說法，邱垂正表示是「舊的、僵化的思維基調」，中華民國是主權獨立的國家，呼籲中共務實面對中華民國客觀存在的事實，用心傾聽台灣的善意；務實面對台灣人民對於自由民主生活方式的堅持；務實面對兩岸互不隸屬客觀事實與台海現狀。

20日晚間，央視新聞在報導國台辦回應的新聞時，主播口誤將「祖國」稱為「兩國」，引起議論。

對於這個插曲，邱垂正再次重申「希望北京當局要正視中華民國客觀存在的事實」。

邱垂正 國台辦

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