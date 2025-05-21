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海基會董事長吳豊山：兩岸對話管道中斷「但傳話管道暢通」

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
在賴總統就職周年談話後，海基會董事長吳豊山21日上午表示，兩岸對話管道中斷，但傳話管道暢通。（記者廖士鋒／攝影）
在賴總統就職周年談話後，海基會董事長吳豊山21日上午表示，兩岸對話管道中斷，但傳話管道暢通。（記者廖士鋒／攝影）

兩岸是否有對話契機，一直是外界對兩岸關係關注焦點。海基會董事長吳豊山21日上午表示，兩岸對話管道中斷，但「傳話管道暢通」，他自己對於有朝一日可以恢復對話保持審慎樂觀。

21日上午，吳豊山列席立法院內政委員會，他指出，海基會職責依照海基會組織章程有2句話，一個是受政府委託處理兩岸人民交流衍生事務，另一句是「謀增進兩岸福祉」，「簡單講就是交流跟對話」。

關於對話，他表示，2016年開始，因為對岸認為我國沒有接受九二共識就片面中斷，到今天第9年了，對話依然中斷。

他強調，「對話管道中斷，但傳話管道暢通」，傳話人士有的是台商，有的是兩岸專家學者，有一部分是已經退休的我國政府以前跟兩岸事務有關的高官，「我對他們非常感謝，因為和平交流對話，絕對是兩岸共同最高福祉，所以我對於有朝一日可以恢復對話，保持審慎樂觀。」

吳豊山並未針對「傳話」內容多作說明。

至於交流，吳豊山表示從未中斷，兩岸政府雖然不好，但人民要結婚照樣結婚、賺錢照樣賺錢，故交流從未中斷。過去30餘年，海基會處理過878萬多件因為交流產生事務，去年就多達30.4萬件，這部分非常繁瑣。他並指，依照海基會章程，會內事務由秘書長綜合處理，羅文嘉秘書長現在到日本訪問，由代行秘書長職務的副秘書長黎寶文作業務報告。

而對於如何評論賴總統的就職周年談話？吳豊山會前並未回應。

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