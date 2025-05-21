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王毅批美方試圖全面封殺中國晶片 指單邊霸凌

中央社／ 台北21日電

中國外交部長王毅20日在北京會見美國智庫亞洲協會會長康京和（Kyung-whaKang）時，批評美方試圖對中國晶片進行全面封殺，指這是赤裸裸的單邊霸凌，中方堅決反對。

中國外交部網站21日發布，王毅會見康京和時說，中國對美政策保持連續性和穩定性，遵循相互尊重、和平共處、合作共贏三原則。近期中美經貿高層會談取得進展，再次說明，平等對話、相互尊重、妥善處理彼此合理關切符合中美兩國共同利益。

他說，但與此同時，美方繼續遏制打壓中國的正當發展權利，近日竟然試圖對中國晶片進行全面封殺，這是赤裸裸的單邊霸凌，中方堅決反對。

王毅表示，亞太地區匯聚了中美的共同利益，也集中了兩國的矛盾分歧。中美應首先透過在亞太地區實現良性互動，進而構建兩國正確相處之道，找到合作共贏的有效途徑。

根據中方公布，康京和表示，亞洲協會願繼續分享基於事實、客觀的對中國認知，為消除誤解、促進理解搭建對話平台。

「金融時報」（Financial Times）15日報導，美國總統川普政府打算將一些中國晶片製造公司列入出口黑名單，其中包括中國最大晶片製造商「中芯國際」和中國最大記憶體晶片製造商「長江存儲」的子公司。

美國商務部工業暨安全局日前公告，撤銷拜登（JoeBiden）政府時期一項針對先進運算半導體所採取的進一步出口管制措施，但「警告業界使用中國先進電腦晶片，包括特定華為昇騰晶片的風險」。

美國 王毅

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