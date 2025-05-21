影／賴總統520未提兩岸是否有美方壓力？邱垂正：沒有這種感覺

賴總統就職周年談話，沒有提及兩岸，問答的部分雖有回應，但語調看似是放軟，對於是否有美方壓力，陸委會主委邱垂正21日指出，「沒有這方面評論，沒有這種感覺」。

陸委會主委邱垂正21日上午列席立法院內政委員會進行業務報告，會前受訪時做上述表示。他除了回應賴總統談話是否有美方介入外，至於大陸國台辦表示兩岸還要在一中原則下才能對話，似乎與賴總統各說各話，邱垂正則說，陸方說法還是一中反獨的舊的僵化思維根基調。

邱垂正強調，中華民國是主權獨立國家，呼籲中共務實面對中華民國客觀存在事實，用心傾聽台灣善意，務實面對台灣人民對自由民主生活方式堅持，也要務實面對兩岸互不隸屬的客觀事實與台海現狀，希望兩岸能夠對等尊嚴，能夠健康有序交流和對話，才能為兩岸良性互動一起相向而行。

至於「配合中共對台操作」藝人查察，邱垂正說還在進行中，有相關懲處（指歐陽娜娜被取消中華民國國籍的網傳影片）是假訊息，已在第一時間發布這是假訊息，台灣事實查核中心也證實是假訊息，呼籲社會各界不要相信。

而大陸央視主播在播報賴總統談話時，將祖國終將統一誤稱為「兩國」，邱垂正則表示，呼籲中國大陸要務實面對中華民國存在的客觀事實。

隨後對於賴總統沒有提「新兩國論」、「境外敵對勢力」，是否意味賴總統兩岸路線開始調整？邱回應，我們還是一樣的政策，呼籲對岸能在對等尊嚴跟台灣有健康有序交流對話，希望台海和平、互利互惠、共存共榮應是兩岸共同努力目標。

針對賴總統「併購論」是否失言，邱垂正表示，總統已對外說明清楚，希望中共方面不能拿台灣無法接受的政治前提，陸委會的民調也多次反映主流民意不接受中共提出的「一中原則九二共識」作為兩岸復談政治前提，「我們當然也是，因為一個消滅中華民國存在的政治前提，我們不可能接受」。