與陸外長會談巴印停火 巴基斯坦副總理：感謝中方主持公道

大陸外長王毅20日於北京與巴基斯坦副總理兼外長達爾（Ishaq Dar）會談。據大陸外交部新聞稿，達爾與王毅提及巴基斯坦、印度達成停火諒解以來最新情況，還「感謝中方主持公道，為停火促和作出不懈努力和重大貢獻。」王毅稱，中方支持巴印通過對話妥善處理分歧，實現全面持久停火，尋求根本解決途徑。

王毅稱，中巴雙方就鞏固傳統友誼、加強互利合作、共同應對挑戰保持密切戰略溝通，體現了兩國關係的高水平。作為鐵桿朋友，中方將一如既往堅定支持巴方維護國家主權和領土完整，支持巴方探索符合本國國情的發展道路，支持巴方堅決打擊恐怖主義，支持巴方在國際和地區事務中發揮更大作用。

王毅也表示，將不斷深化「中巴全天候戰略合作伙伴關係」，推動中巴命運共同體建設走在周邊命運共同體建設的前列。他並表示雙方要攜手打造中巴經濟走廊「升級版」，推進工業、農業、能礦、人力資源開發、反恐安全等領域合作。

達爾表示，巴方珍視巴中「兄弟情誼」，堅定恪守一個中國原則，支持中方維護國家利益和尊嚴。巴方欽佩中國新發展成就特別是創新科技進步，期待加強巴中全方位合作，希望在克服當前困難、推進國家發展安全穩定進程中繼續得到中方有力支持，將全力保障中方在巴人員、項目和機構安全。

針對巴印停火，達爾稱感謝中方主持公道，為停火促和作出不懈努力和重大貢獻，亦提及巴方將堅決維護國家主權和領土完整，同時願同印方保持對話、緩和局勢。