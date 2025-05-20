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王毅喊話歐洲3外長 強力宣傳一中
大陸外長王毅近日接連與歐洲國家外長通話或會面，皆談及台灣問題，北京似有意對歐加強「國際一中」立場宣示的力度。
王毅十九日與德國新任外長瓦德富通話指，「台灣問題是中方核心利益」，相信德方會像中方支持德國統一一樣，堅定恪守一個中國原則。據中方發布，瓦德富稱，德方過去和將來都堅定奉行一個中國政策。
同日，王毅與波蘭外長西科爾斯基通話時也提到台灣，聲稱台灣回歸中國是二戰勝利成果之一，構成戰後國際秩序的組成部分。希望波方堅持國際共識，繼續奉行一中政策，反對任何形式的台獨圖謀。西科爾斯基表示，波蘭將堅持一中政策。
王毅十九日還在北京與丹麥外交大臣拉斯穆森舉行會談時說，中方在格陵蘭問題上充分尊重丹麥主權和領土完整，希望丹方在涉及中國主權和領土完整問題上，繼續支持中方正當立場。
這次中德外長通話，是德國梅爾茨新政府上台以來首次。據法廣報導，德國外交部表示，瓦德富在通話中明確敦促中方在維護全球和平方面負有責任。
王毅就烏克蘭危機表示，中方支持透過直接對話，達成公平、持久、有約束力的和平協議。
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