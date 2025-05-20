聽新聞
0:00 / 0:00

王毅喊話歐洲3外長 強力宣傳一中

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中國外長王毅（右）19日在北京會見丹麥外交大臣拉斯穆森（左）時說，中方在格陵蘭問題上充分尊重丹麥的主權和領土完整。 （新華社）
中國外長王毅（右）19日在北京會見丹麥外交大臣拉斯穆森（左）時說，中方在格陵蘭問題上充分尊重丹麥的主權和領土完整。 （新華社）

大陸外長王毅近日接連與歐洲國家外長通話或會面，皆談及台灣問題，北京似有意對歐加強「國際一中」立場宣示的力度。

王毅十九日與德國新任外長瓦德富通話指，「台灣問題是中方核心利益」，相信德方會像中方支持德國統一一樣，堅定恪守一個中國原則。據中方發布，瓦德富稱，德方過去和將來都堅定奉行一個中國政策。

同日，王毅與波蘭外長西科爾斯基通話時也提到台灣，聲稱台灣回歸中國是二戰勝利成果之一，構成戰後國際秩序的組成部分。希望波方堅持國際共識，繼續奉行一中政策，反對任何形式的台獨圖謀。西科爾斯基表示，波蘭將堅持一中政策。

王毅十九日還在北京與丹麥外交大臣拉斯穆森舉行會談時說，中方在格陵蘭問題上充分尊重丹麥主權和領土完整，希望丹方在涉及中國主權和領土完整問題上，繼續支持中方正當立場。

這次中德外長通話，是德國梅爾茨新政府上台以來首次。據法廣報導，德國外交部表示，瓦德富在通話中明確敦促中方在維護全球和平方面負有責任。

王毅就烏克蘭危機表示，中方支持透過直接對話，達成公平、持久、有約束力的和平協議。

王毅

延伸閱讀

王毅告訴波蘭外長：台灣回歸中國是二戰勝利成果之一

王毅與德國新外長通電話 強調台灣問題是中方核心利益

丹麥外長會王毅 籲中國勿單方面改變台海現狀

王毅：在格陵蘭問題上 中方尊重丹麥的主權與領土完整

相關新聞

大陸國台辦喊話賴政府「三件事」 陸委會回應

賴總統就職周年談話沒有觸及兩岸議題，僅在問答時有所回應，大陸國台辦也在回應中提出三件事喊話賴政府，就此陸委會也表示，呼籲...

打破慣例 陸防長傳缺席香格里拉對話

金融時報引述多名知情人士報導，中國大陸國防部長董軍將不出席下周於新加坡舉行的香格里拉對話，具體原因尚不明朗，中方料將派出...

大陸穩經濟 今年首降貸款利率

中國大陸昨日宣布今年首次調降貸款市場報價利率（ＬＰＲ），釋放穩經濟訊號。最新五月ＬＰＲ，五年期和一年期雙雙下降十個基點（...

實現中國式現代化 習近平：繼續搞好製造業

關稅戰休兵之際，大陸國家主席習近平近日赴河南視察企業指出，大陸堅持發展實業，從過去買進洋火、洋皂、洋鐵，到現在成為工業門...

王毅喊話歐洲3外長 強力宣傳一中

大陸外長王毅近日接連與歐洲國家外長通話或會面，皆談及台灣問題，北京似有意對歐加強「國際一中」立場宣示的力度。

大陸發長江口航行警告 疑航艦「福建艦」第8次海試

上海海事局20日發布航行警告，將於5月21日對長江口部分水域實施交通管制，涉及302燈浮至長興島碼頭水域及深水航道進出口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。