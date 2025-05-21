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實現中國式現代化 習近平：繼續搞好製造業
關稅戰休兵之際，大陸國家主席習近平近日赴河南視察企業指出，大陸堅持發展實業，從過去買進洋火、洋皂、洋鐵，到現在成為工業門類最齊全的世界製造業第一大國，這條路走對了。要繼續把製造業搞好，堅持自立自強，掌握關鍵核心技術，推進產學研一體化，培養大批高素質人才，中國式現代化才能夠真正實現。
新華社報導，習近平十九日前往洛陽軸承集團股份有限公司考察。該公司前身為「一五」期間建成的洛陽軸承廠。習近平說，製造業是國民經濟的重要支柱，推進中國式現代化必須保持製造業優勢合理比重。現代製造業離不開科技賦能，要大力加強技術突破，走自主創新的發展路子。
隨後，習近平前往始建於東漢年間的白馬寺考察，了解佛教中國化和寺院文物保護情況。他說，白馬寺見證了佛教傳入、發展並不斷中國化。歷史證明，堅持宗教中國化方向是完全正確的，要積極引導宗教同中華優秀傳統文化相融合。他並前往已有一千五百多年歷史的龍門石窟，強調要保護、傳承、傳播中華文化瑰寶。
習近平廿日聽取河南省委工作匯報。他指出，面對複雜的外部環境，要堅定信心，堅定不移辦好自己的事，堅定不移擴大高水準對外開放，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，以高質量發展的確定性應對各種不確定性。
新華社指，二○二四年七月，中共三中全會對於先進製造業發展作出重要部署，強調要加快推進新型工業化，培育壯大先進製造業集群，推動製造業高端化、智慧化、綠色化發展。今年習近平再赴河南考察先進製造業企業，看經濟發展「硬實力」，傳遞了做大做強先進製造業的鮮明訊號。
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