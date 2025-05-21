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大陸穩經濟 今年首降貸款利率

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸5月貸款市場報價利率（LPR）調降10個基點。（中新社）
大陸5月貸款市場報價利率（LPR）調降10個基點。（中新社）

中國大陸昨日宣布今年首次調降貸款市場報價利率（ＬＰＲ），釋放穩經濟訊號。最新五月ＬＰＲ，五年期和一年期雙雙下降十個基點（○點一個百分點），分別為百分之三點五、百分之三，這是ＬＰＲ繼去年十月，時隔七個月再次調降，將進一步帶動房貸利率及企業貸款利率下行。

昨日大陸多家大型銀行存款利率也同步下行，有助於促消費、擴投資，支持經濟修復。

外界已預期此輪ＬＰＲ調整，日前大陸央行調降了作為政策利率的七天期逆回購利率，並預告將帶動ＬＰＲ下調十個基點。

證券時報報導，中國民生銀行首席經濟學家溫彬認為，五月ＬＰＲ報價實現下調，一是源於逆回購利率下調十個基點，ＬＰＲ跟隨；二是降準落地、存款掛牌利率下調，繼續改善銀行負債成本；三是繼續引導貸款利率下行，穩定有效融資需求；四是更真實地反映貸款市場利率水準。

五年期以上ＬＰＲ的調整與房貸利率有直接關聯。陸媒貝殼財經指出，此次ＬＰＲ下調將帶動大部分地區的房貸利率下調，以貸款期限卅年的百萬人民幣房貸為例，利息減少近二萬元。

東方金誠宏觀首席分析師王青表示，本次兩個期限品種ＬＰＲ報價下調幅度保持一致，但考慮到穩房市政策需要進一步加力，預計接下來可能單獨引導五年期以上ＬＰＲ報價下行，推動居民房貸利率更大幅度下調，以緩解實際房貸利率偏高問題，持續推動房市止跌回穩。

隨著ＬＰＲ最新報價，中國工商銀行等六家國有大行，及股分制銀行招商銀行等皆跟進下調存款利率，最大降幅廿五個基點。這是國有大行今年首次下調存款利率，一年期定期存款利率已跌破一字頭，降至○點九五%。

展望後市，王青認為，在未來一段時間外需趨於放緩、國內物價水準偏低的背景下，預計下半年央行仍會繼續實施降息，這意味著今年兩個期限品種的ＬＰＲ報價還有下行空間。溫彬則認為短期下調空間有限。

房貸 北京

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