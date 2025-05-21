打破慣例 陸防長傳缺席香格里拉對話

金融時報引述多名知情人士報導，中國大陸國防部長董軍將不出席下周於新加坡舉行的香格里拉對話，具體原因尚不明朗，中方料將派出一名層級較低的官員率團與會。

報導說，這將打破多年來大陸由國防首長出席此一亞洲重要安全論壇的慣例，而大陸國家主席習近平正持續整肅解放軍高層。

香格里拉對話由英國智庫國際戰略研究所（ＩＩＳＳ）主辦，是亞太地區最具代表性的防務會議，今年預計在五月卅日至六月一日舉行。

香格里拉對話是美中防長近年來主要對話平台，美中已超過十年未派防長互訪。

五名知情人士指出，中方已向新加坡方面透露董軍不會出席。一名知情人士提醒，北京仍可能改變決定，但在距會議僅剩兩周的情況下，出現變化的可能性極低。

習近平近月來已撤換中央軍委副主席何衛東與委員苗華，而董軍去年也曾被調查，但兩名消息人士表示他已通過初步審查，目前仍續任國防部長。

大陸在台灣周邊與南海的行動，導致近年來中方代表團在香格里拉對話面對美國及印太國家強烈批評，局勢尷尬。曾在拜登政府任職美國國防部印太事務助理部長的瑞特納形容：「香格里拉對話對解放軍來說總是不舒服，因為幾乎所有與會者都正在以某種形式經歷中國咄咄逼人與脅迫行為。」

報導指出，中方此時若選擇不派防長出席，恐錯失爭取地區形象的機會。

一名美國官員表示，美方尚未接獲董軍不出席的正式通知。美國國防部長赫塞斯預計將出席並發表演說，法國總統馬克宏五月卅日也將在會上發表演說。