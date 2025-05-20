張展再度被拘後久拖不審 全球60個團體聯合聲援

全球60個國際人權與新聞自由團體日前聯合發表聲明，強烈譴責中國當局對公民記者張展的持續任意拘留及即將到來的再度審判，並呼籲中國當局立即釋放她，且終止對公民社會的系統性打壓。而知情人士透露，張展二度被拘案恐將再度延期開庭。

5月14日是張展首度被拘5週年。自由亞洲電台報導，包括保護記者委員會、無國界記者、美國筆會、國際服務人權社、台灣人權促進會及自由西藏學生運動等全球60個國際人權與新聞自由團體17日發表聯合聲明，指張展並未犯下任何國際公認罪行，卻僅因行使言論自由權就遭到殘酷迫害，對她的拘押是對中國國際人權義務的公然羞辱。

聲明並呼籲聯合國等機構及各國政府，不僅要在高級別外交場合繼續點名施壓，更應在與中國展開執法及法治合作時，將釋放張展等人作為前提條件。

這項聲明並提到，張展的遭遇在中國並非孤例，而是中國近年來打壓獨立媒體與異議人士的「系統性操作」之一。據「無國界記者」發表的2025年「世界新聞自由指數」，中國在全球列舉的180國中僅排名第178。

聲明引述人權組織統計，2019年起，中國已有逾100名和平維權人士被控「尋釁滋事」，該罪名也屢被國際法界批評為「口袋罪」，可任意適用於任何言行。

張展因報導武漢COVID-19疫情而廣為人知。2020年2月，她以公民記者身分記錄當地封城和防疫情況，導致她在同年5月14日被捕，同年12月更被依「尋釁滋事罪」判刑4年，2024年5月13日刑滿獲釋。

但僅3個月後，張展2024年8月28日又因前往甘肅營救被捕社會活動人士張盼成，在陜西被上海警方帶回羈押，同年9月初被控尋釁滋事罪遭刑事拘留，至今仍被關押在上海浦東新區看守所。今年3月初有消息傳出，張展再度被拘案即將開庭審理，但至今仍未開庭。

報導引述一名知情人士劉先生說法，指張展再度被拘案原定4月份開庭，已經延期，如今「又延遲開庭了，不知道是什麼原因，可能是因為快到『六四』週年日了，總之他們（官方）很緊張」。

旅美中國人權律師吳紹平表示，張展再度遭到中國當局以超期羈押的方式迫害，且被久拖不判，無疑是中國當局不斷地通過延長案件審理期限，長期把她羈押在條件惡劣的看守所內。

中國一名被吊銷律師執業資格的周姓前律師指出，從法律角度而言，張展尚未被定罪，因此是無罪的。但中國當局往往根據政治形勢需要及政治氣候變化，在開庭前再調整控罪。但羈押時間越長，被定罪的機率越高，因為判無罪會遭當事人提出國家賠償，於是即使無罪也會轉為有罪。

周姓前律師表示，預料張展再度被拘的判刑「肯定超過4年」。