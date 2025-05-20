大陸發長江口航行警告 疑航艦「福建艦」第8次海試

上海海事局20日發布航行警告，將於5月21日對長江口部分水域實施交通管制，涉及302燈浮至長興島碼頭水域及深水航道進出口，時間自凌晨3時15分至上午12時。外界推測，此舉與大陸第3艘航空母艦「福建艦」第8次海試有關。

「福建艦」自2024年5月1日首次海試以來，到2025年3月，已完成7次海試，累計加起來已經有111天，比山東艦的84天還多，並已完成多項關鍵測試，可能接近成軍服役。

福建艦於今年3月出海開啟第7次海試時，在3月27日大陸國防部例行記者會，有媒體提問此次海試的重點，是否試艦載機的彈射起飛和攔阻著艦試驗，當時大陸國防部新聞發言人吳謙表示，目前沒有可發布的信息，但需要說明的是，福建艦開展海上試驗，是建造過程中的正常安排，大家平常心就好。

過去福建艦多次海試被詢問時，大陸國防部發言人的說法，儘管未直接承認，但也未否認。主因上海海事局事前都會通報，有大型船舶航道交通管制的航行警告，而這次管制的時間是3月18日。