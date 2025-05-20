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國際調解院總部設香港 王毅30日赴港出席簽署儀式

中央社／ 台北20日電

中國外交部今天以不具名發言人名義宣布，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅將出席5月30日在香港舉行的「關於建立國際調解院的公約」簽署儀式。

據香港政府2024年10月發出的新聞稿，律政司發言人當時表示，「關於建立國際調解院的公約」第5屆談判會議在香港結束，各國代表在會議上完成了公約的談判，並決定於2025年在香港舉辦公約的簽署儀式。

律政司發言人當時指出，「國際調解院」將是世界上首個專門以調解方式解決國際爭端的政府間國際法律組織，旨在實現爭端各方的合作共贏，是落實聯合國憲章規定以調解方式和平解決國際爭端的重要機制，為和平解決國際爭端提供新的選擇。

律政司發言人說，國際調解院總部設於香港，顯示香港在國際調解方面「占有獨特優勢和機遇」。

香港 外交部 北京

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