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陸外交部將有新發言人？錢進已任外交部新聞司副司長
大陸外交部將有新的發言人？北京新京報旗下新媒體《政事兒》微信公眾號指出，大陸外交部網站「組織機構」一欄更新信息顯示，錢進已任外交部新聞司副司長。
上海澎湃新聞表示，錢進擁有豐富的外交工作經驗，此前曾任中國駐紐約總領館副總領事、發言人等職。
目前大陸外交部新聞司領導包括：司長毛寧（女），副司長蔣小燕（女）、林劍、郭嘉昆、錢進。其中毛寧、林劍、郭嘉昆是發言人。
官網介紹，大陸外交部新聞司主要職責為承擔發布中國重要外交活動信息、闡述中國對外政策工作；承擔國家重要外事活動有關新聞工作；指導駐外外交機構新聞工作；承擔在華外國常駐新聞機構和外國記者事務；組織開展公共外交；收集分析重要信息等。
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