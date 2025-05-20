習近平：推進中國式現代化 繼續把製造業搞好

中美關稅戰休兵之際，中共總書記習近平19日在河南洛陽表示，要繼續把製造業搞好，堅持自立自強，掌握關鍵核心技術，推進產學研一體化，培養大批高素質人才，這樣中國式現代化才能夠真正實現。

新華社報導，習近平到河南洛陽軸承集團考察，走進企業智慧工廠，瞭解各種類型軸承產品的性能和用途，察看智慧生產線，並同企業職工交談。

習近平指出，大陸堅持發展實業，從過去洋火、洋皂、洋鐵等靠買進來，到現在成為工業門類最齊全的世界製造業第一大國，這條路走對了。要繼續把製造業搞好，堅持自立自強，掌握關鍵核心技術，推進產學研一體化，培養大批高素質人才，這樣中國式現代化才能夠真正實現。

央視報導，洛陽軸承集團（簡稱「洛軸」）始建於1954年。「一五」時期全大陸156項重點項目有7項在洛陽布局，洛軸就是其中之一。

軸承，被稱為機器運轉的「關節」，是當代機械設備中一種重要零部件。洛軸廠房裡，從內徑0.6公分的「袖珍款」到外徑15公尺的「巨無霸」，涵蓋9大類型、3萬多種的軸承產品在這裡研發、生產。

洛軸設有軸承行業唯一的大陸國家重點實驗室，搭建完善的軸承研發實驗平台，擁有軌道交通車輛軸承、重大裝備專用軸承等核心技術，產品廣泛應用於風力發電、軌道交通、汽車摩托車、礦山冶金、工程機械等領域。

新華社稱，製造業是立國之本、強國之基。習近平多次在河南考察期間走進大型製造業企業。2014年，在位於鄭州的中鐵工程裝備集團考察時，提出「三個轉變」：推動中國製造向中國創造轉變、中國速度向中國品質轉變、中國產品向中國品牌轉變。

2019年，在鄭州煤礦機械集團調研時，習近平指出，製造業是實體經濟的基礎，實體經濟是發展的本錢，是構築未來發展戰略優勢的重要支撐。

先進製造業，是全球主要經濟體競爭的制高點，也是科技創新的主戰場。習近平多次強調，加快構建以先進製造業為支撐的現代化產業體系。

2024年7月，中共二十屆三中全會對於先進製造業發展作出重要部署，強調要「加快推進新型工業化，培育壯大先進製造業集群，推動製造業高端化、智慧化、綠色化發展」。

今年，習近平再赴河南考察先進製造業企業，看經濟發展「硬實力」，傳遞了做大做強先進製造業的鮮明資訊。