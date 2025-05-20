賴總統就職周年 張五岳：10月前是兩岸關係重要觀察期

賴總統就職周年，各界仍關注兩岸關係，而學者張五岳認為，今年從520之後到10月，這一段時間是兩岸關係跟大陸對台政策重要的觀察時期，因為有幾個重點，包含川習通話與會晤、還有抗戰勝利80周年相關談話。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳20日出席在文化大學舉辦的賴總統執政周年研討會時，指出兩岸關係去年以來有賴總統上任、美國總統川普上任，但大陸對台政策沒有改變。其去年跟今年的政府工作報告，涉台內容有95%以上重疊率，只有強化、堅決跟促進這兩個部分有別，大陸對台政策如果有重大的宣示跟改變，必然出自中共中央對台工作領導小組組長習近平的親口宣示。

他認為，大陸今年3月14日的反分裂法20周年座談會，即使有賴總統在前一天提出賴17條，但仍沒有意外，還是維持大陸人大委員長出席的方式、格式來進行。

張五岳提醒，台北太多人都是「用自己的角度在思考北京怎麼看待我們」，很少人從北京、中南海的角度來看待，用什麼方式處理台灣問題，最符合北京的階段性需求。

他強調，今年看兩岸關係主要是看520之後，而不要看520之前，未來端看四個結構有沒有發生變化：

第一是美中的高層管道目前暢通，但雙方能不能在台海議題上明確底線，避免誤判，還需要進一步觀察；

第二是美台之間的國家利益能不能維持高度一致性，最重要的是美台雙方是否在官員、外交、軍事上強化，或者美國打台灣牌會不會挑戰到北京的紅線；

第三是兩岸官方完全沒有互信，而且欠缺交流，雙方敵意螺旋不斷的上升，會否量變變質變？

第四是台灣內部朝小野大會不會因為大罷免而發生結構性變化。

張五岳強調，他自己相信北京在看台海問題也是從這四個指標來看，「不是只單純看賴總統講什麼或不講什麼」。

他強調，川習會未必台灣會被出賣，但是北京必然會提出台灣議題。同時美國對大陸打貿易戰、科技戰，對台灣也一樣打貿易戰、打科技戰，台灣議題在這樣的美中博弈當中，「角色一定會浮動的」。

他並指，川普上台以來，北京是聯合國193個會員國中做最多準備、最多努力、最多研判的，對關稅貿易問題一時之間都能夠提出組合拳，「怎麼可能面對川普上台後台灣問題，你說北京沒有準備，北京沒有想定？我是不相信的」。

張五岳還提到，他不認為兩岸關係會緩和，但也從不認為兩岸關係會失控，「鬥是主軸，不破是底線」。他認為現在要看的是從520之後到今年的10月這段時間，這才是兩岸關係跟對台政策重要的觀察時期。因為當中有幾個重點，首先是關注川普跟習近平的通話及會晤，雙方怎麼各自表述台海議題，雙方能不能在台灣問題上明確底線，避免誤判。

第二個從今年520到8月（抗日勝利80年），可以把它當成是一個中共對台政策跟兩岸關係最重要的關鍵轉折時期，雙方應確保台海和平結構不生變。

他呼籲，台灣利益「當然是必須要親美友日，但是要穩中和陸避戰」，他並指，美國對大陸政策是區隔這個政權跟人民，大陸對台政策也是區隔政府、民眾、藍綠，兩手都加大。

「我們對於陸配、陸生、陸客，對於支持台海和平的人，跟那些喊殺的人，到底要一起看待還是區隔對待？」若讓14億大陸老百姓對台灣存有誤解、仇恨跟敵意，2,300萬人怎麼可能永保安康？「交流是唯一重要，可以推動和平以及避免誤判，增進彼此了解的唯一良方」。