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關稅混戰台仍有機會 陳冲：建議選雙邊或小多邊FTA練兵

聯合報／ 記者黃雅慧／台北即時報導
前行政院院長、財團法人新世代金融基金會董事長陳冲20日表示，民進黨政府提出「脱中入北」，「脫中」是虛晃一招、項莊舞劍，「入北」其實沒有目標。記者廖士鋒／攝影
前行政院院長、財團法人新世代金融基金會董事長陳冲20日表示，民進黨政府提出「脱中入北」，「脫中」是虛晃一招、項莊舞劍，「入北」其實沒有目標。記者廖士鋒／攝影

前行政院院長、財團法人新世代金融基金會董事長陳冲20日表示，民進黨政府提出「脫中入北」，「脫中」是虛晃一招、項莊舞劍，其實只是口號，希望的目的是吸收選票，「入北」其實沒有目標。他建議政府現在反需要利用關稅戰下的混亂機會，選擇雙邊或小多邊的自由貿易協定（FTA）練兵一下，比如EFTA（瑞士、冰島、挪威、列支敦斯登）就是一個機會，建議找小戰場對談判人才進行練兵。

陳冲18日在文大國家發展與中國大陸研究所與馬英九文教基金會主辦的「賴政府執政一周年研討會」上以「萬隆會議七十年 談地緣政經碎片化」為題發表主題演說時，做出前述表述。

他表示，全球經貿體系碰到問題，以前全球化時代享受好處，但全球化成為逆流，地緣經濟碎片化概念出來後挑戰更大。他認為台灣參加RCEP跟CPTPP已經無緣，對台灣很麻煩的是，因為不屬於任何多邊或雙邊協定。當年台灣2012年跟紐西蘭、新加坡簽訂自貿協定，後來再也沒有，很可惜。他指出，當年在任時也做過可行性分析，現在應該拿出來複習。

陳冲說，現在戰爭不像當年，現在包含軍事、金融、科技面，國際已經壁壘分明。他指出，最近川普宣布對等關稅，認為是項莊舞劍，也是新合縱連橫開始。他認為川普政府真正目的在匯率，還有美債。美國長期享受美元特權，但總有一天發生問題。所以想盡方法要解決。

他提醒，關稅戰下美國開始新的連橫，包括跟俄羅斯、歐盟與中國的關係；另一方面新的合縱也在開始，比如習近平出訪東南亞、北京舉辦中拉論壇，同時西班牙、肯亞等國總統紛拜訪北京等。

在萬隆會議七十周年之際，陳冲於4月發表文章表示，從該會議來看今日民進黨政府提出「脫中入北」，「當初的用意，是要擺脫殖民主義，對現代人而言，Global north或south只是政治口號，意義不大，朝野應該想想，我們究竟擺脫經濟殖民主義沒有？」

陳冲 美國 北京

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