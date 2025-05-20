不尋常？香格里拉對話傳大陸防長董軍恐缺席

由美國主導的全球最大軍事防務論壇「香格里拉對話會」，預定在30日新加坡登場。但外媒引述知情人士說法，大陸國防部長董軍很可能打破過往慣例缺席該會議，改由較為低階的國防官員領團出席會議。

英國金融時報報導，香格里拉對話會預定5月30日至6月1日在新加坡登場。報導指出，由於美中防長已超過10年未能互訪，因此該會議已成為美中兩國國防部長主要會晤的平台。

知情人士透露，大陸已向新加坡方面傳達，董軍將不會出席由英國智庫國際戰略研究所（IISS）主辦的香格里拉對話會。報導認為，這將是一個不同尋常的缺席，因為大陸多年來一直參與這場會議。

知情人士說，目前尚不清楚董軍缺席原因。知情人士也提及，北京或會改變主意，但在香格里拉對話會舉行的前兩周，這種情況極不可能發生。去年，董軍首次以防長身分參加香格里拉對話會。

美國國防部前印太事務助理部長、馬拉松倡議智庫（Marathon Initiative）研究員瑞特納（Ely Ratner）稱，「香格里拉對話對解放軍來說總是尷尬的，因為與會幾乎所有國家都以某種形式感受到中國強勢和脅迫的行為。」因此無論北京如何努力轉移焦點，該區域多數國家的國防領袖都清楚他們面對的最大威脅是什麼。

美國企業研究所（AEI）亞洲專家庫伯（Zack Cooper）認為，早在美中關稅戰開打前，大陸就積極利用相關會議向東南亞展現其更為可靠負責的一面，倘若董軍此次缺席，大陸將錯失塑造自身成該區域更可靠、積極參與大國的機會。

新華社報導，董軍13日在德國柏林出席第六屆聯合國維和部長級會議期間，與聯合國秘書長古特瑞斯會面。董軍表示，中方將提出新的維和承諾，支持聯合國維和改革和轉型，始終做聯合國維和行動的堅定支持者和建設性力量。