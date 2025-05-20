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賴總統就職滿周年...陸官媒痛批「惡行累累」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
賴總統2024年5月20日發表就職演說。本報資料照片
賴總統2024年5月20日發表就職演說。本報資料照片

賴清德總統20日就職滿一周年，新華社19日晚間發表評論，痛批賴清德一年來，為撈取政黨和個人私利，在謀求「台獨」分裂和危害台海和平的末路上狂奔。公然鼓吹「新兩國論」，蓄意升高兩岸對立；變本加厲製造「綠色恐怖」，阻限兩岸交流交往；向外部勢力獻媚輸誠，賣台害台；圖謀兩岸經貿「脫鉤斷鏈」，致使台灣百業凋敝。累累罪行，罄竹難書。

評論指出，賴清德不思發展經濟、改善民生，卻熱衷於炒作大陸「軍事威脅」、叫囂「全民防衛」，不惜將2,300萬台灣民眾綁上「台獨戰車」。他還不斷重彈「民主對抗威權」老調，打著所謂「民主自由」的幌子乞求外部勢力介入屬於中國內政的台灣問題。賴清德所作所為，充分坐實其是不折不扣的「麻煩製造者」「危險製造者」「戰爭製造者」。

評論認為，賴清德以僅四成的選票當選，上台後為掩蓋施政無能，又操弄起「反中抗中」意識形態牌，運用公權力阻撓打壓兩岸交流。拒不解除赴大陸旅遊的「禁團令」，阻撓兩岸客運直航航點航班全面恢復；持續對大陸有關團組和人員赴台參訪交流設卡設限，禁止島內與一些大陸高校交流合作；清查台灣民眾領用大陸證件、明確藝人言行查處範圍……斑斑劣跡，擢髮難數。

評論進一步指出，民進黨當局全力形塑「綠色恐怖」，以所謂「國安法」等惡法屢施暴行，從政治迫害到司法追殺，再到製造仇恨、煽動民粹，不擇手段剪除異己力量，讓台灣社會籠罩於「逆綠者亡」的肅殺氛圍。

評論並引用本報社論，認為賴當局主導的「大罷免」讓社會嚴重撕裂，讓台灣成為「瘋狂之島」。

評論更痛批賴清德當局施政不彰，妄想「倚外謀獨」，還叫囂要當「棋手」，反而導致台灣成為外部勢力的「血包」和隨時可丟棄的「棋子」。台灣多家機構民調顯示，過去一年來認為外部勢力靠不住的民眾比例大幅上升。

最後更是批評賴清德上台後賣力配合個別國家大開歷史倒車，妄稱聯合國大會第2758號決議「未提到台灣」，叫囂「中華人民共和國無權代表台灣」，公然挑戰國際社會堅持一個中國原則的基本格局和戰後國際秩序，加大推動「台灣問題國際化」。

賴清德當局上台以來的累累惡行，損兩岸和平，危台海安寧，毀同胞福祉，充分暴露冥頑不化的「台獨」本性。

賴清德 台獨 台海

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